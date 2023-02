Inter, Marotta anticipa la concorrenza: accordo per il rinnovo

Aggiornamenti di calciomercato sull’Inter con la società che è pronta a blindare il giocatore. Svelato l’accordo sulle cifre, si attende solo la firma.

Evitare altri casi Skriniar. E’ questo il mantra in casa Inter. Adesso Marotta è a lavoro per bloccare i suoi gioielli in vista della prossima stagione.

Mentre Inzaghi è impegnato sul campo, per preparare la sfida di campionato contro la Sampdoria, dietro la scrivania Marotta e Ausilio pensano al futuro dell’Inter. Tra acquisti, cessioni e rinnovi di contratto. Dopo ciò che è accaduto con Milan Skriniar, che andrà al Psg la prossima estate a parametro zero visto che non ha prolungato il contratto, la dirigenza è a lavoro per chiudere la questione legata ai rinnovi. Ecco perché molto presto potrebbe arrivare l’annuncio riguardo il futuro del giocatore che è pronto a legarsi all’Inter per le prossime stagioni.

Ultime Inter: blitz di Marotta, è fatta per il rinnovo

Novità in vista per quanto riguarda il futuro dell’Inter che si appresta a chiudere la trattativa riguardo il rinnovo di contratto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Marotta e Ausilio sono a lavoro per definire tutto con l’entourage del giocatore.

C’è la volontà, da parte della società, di affrettare i tempi per quanto riguarda il prolungamento di contratto del centrocampista che anche in questa stagione s’è messo in mostra nella rosa di Simone Inzaghi.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ad approfondire e svelare i dettagli dell’accordo per il rinnovo del centrocampista dell’Inter Calhanoglu. Le parti sono vicine all’intesa e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro. Il turco ha manifestato la sua intenzione di proseguire la sua esperienza in neroazzurro.

Calhanoglu resta all’Inter

Non ci saranno nuovi casi Skriniar. La priorità della società è blindare i propri gioielli. Saranno discussi a fine stagione le questioni relative ai rinnovi di De Vrij e Dzeko, per quanto riguarda invece Calhanoglu il discorso è diverso.

Dallo scorso dicembre, infatti, l’agente del giocatore ha intrattenuto dei colloqui con Piero Ausilio. Adesso le parti sono pronte a definire il tutto: c’è l’accordo sulle cifre: Calhanoglu è pronto a rinnovare con l’Inter già in questa stagione.

Calciomercato: rinnovo Inter Calhanoglu, i dettagli

Hakan Calhanoglu ha l’accordo per il rinnovo con l’Inter. A breve arriverà anche la firma e l’annuncio ufficiale riguardo il prolungamento fino al 2026 del centrocampista turco che ha deciso di proseguire la sua esperienza in neroazzurro. Dallo scorso dicembre, infatti, sono in corso i colloqui tra l’entourage del giocatore e la Marotta. La volontà è quella di definire tutto prima della fine di questa stagione. Lo stipendio di Calhanoglu sarà alzato fino a 6 milioni. Il giusto riconoscimento per il centrocampista che si è saputo adattare ed offrire il suo contributo alla causa interista.