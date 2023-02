Lazio: Immobile contro l’Atalanta, affronto a Gasperini

Lazio Atalanta è il posticipo serale del sabato della 22esima giornata di Serie A. Una partita che si preannuncia spettacolare dove si incrociano il calcio di Sarri e quello di Gasperini, che in Italia e in Europa sono riusciti a lasciare il segno.

Lazio Atalanta: le parole di Immobile

Ai microfoni di Dazn prima di Lazio Atalanta ha parlato Immobile:

“L’Atalanta è una squadra che quando sta bene ti mette in continua pressione uomo contro uomo, non è mai semplice. Sappiamo come fargli male perché li abbiamo studiati, vediamo come andrà a finire”.