Atalanta: Gasperini racconta la verità, è successo con i giocatori

L’Atalanta di Gasperini riesce a battere la Lazio 0-2 all’Olimpico in uno scontro diretto per la Champions League. Una vittoria molto importante per la squadra bergamasca.

Lazio Atalanta: le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini è intervenuto dopo Lazio Atalanta ai microfoni di Dazn:

“Faccio fatica a trovare un migliore in campo. Trovo che sia stata una partita molto bella da parte nostra. Abbiamo dimostrato di poter giocare una partita di questo livello contro una squadra forte. A centrocampo possiamo dare meno punti di riferimento grazie ai nostri giocatori che sono interscambiabili. E’ difficile far giocare insieme tutti i nostri giocatori offensivi. Hojlund ha fatto un miglioramento incredibile dal punto di vista tecnico, ha una forza fisica impressionante che già conoscevamo. In settimana in allenamento bisogna rallentarlo, perché è uno che spinge sempre al massimo.

La prestazione come quella di oggi ci dà fiducia per la zona Champions. Il primo tempo contro la Lazio è stato molto bello. E’ straordinario quello che ha fatto l’Atalanta, a inizio anno non avevamo mostrato questa qualità. Non ci sono tantissimi giovani nell’Atalanta, sono alcuni di grande qualità, ma altri sono un gruppo di tanti anni che stanno recuperando l’orgoglio e la voglia di essere competitivi”.