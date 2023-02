Champions League, dove vederla: cambia tutto, abbonati infuriati

Cambia tutto per quanto riguarda la programmazione della Champions League, gli abbonati si sono scatenati sul web dopo le voci che sono emerse su dove vedere la Champions.

Ci sono in ballo tre squadre italiane quest’anno, su quattro, con l’eliminazione a sorpresa della Juventus dai gironi – retrocessa in Europa League – che ha rappresentato l’unico neo europeo da parte delle italiane che hanno fatto benissimo in Champions, in particolar modo lo ha fatto la squadra capolista in Serie A.

Napoli, Milan e Inter torneranno protagoniste sugli schermi e i tifosi si interrogano sul dove vedere le partite di Champions League, per gli importanti impegni degli ottavi di finale della competizione europea. Gli stessi, saranno divisi tra la distribuzione dei diritti televisivi, legati ad Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e il match in chiaro che verrà proposto sul palinsesto Mediaset, su Canale 5. Le cose invece, per il futuro, potrebbero cambiare. Su tutte le furie, su Twitter, i tifosi. Il motivo è legato all’abbonamento già sottoscritto.

Champions League, dove vederla? Cambiano i diritti

Secondo le informazioni raccolte in mattinata, il futuro della Champions League – per quanto riguarda il palinsesto e i diritti televisivi – cambierebbe.

Al centro delle questioni, la possibile perdita da parte di Mediaset o di Sky Sport, sul futuro della Champions in TV, che verrebbe distribuita su altre piattaforme. Ad oggi DAZN risulta esclusa, ma potrebbe finire su Amazon Prime Video la stessa programmazione della Champions League.

A subentrare, al posto di Mediaset Infinity, potrebbe essere la RAI: la Champions League potrebbe vedersi sui canali statali, mandando su tutte le furie coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a lungo termine con la piattaforma digitale di Mediaset. Da chiarire che, la stessa Mediaset, permetterebbe agli abbonati di cancellare l’iscrizione all’abbonamento, come ormai nell’epoca moderna possibile su ogni piattaforma in streaming. E dunque, anche la partita in chiaro, di consueto e su Canale 5, passerebbe all’esclusiva RAI, a partire dal 2024.

Champions League sulla RAI, da quando? Le ultime

Sono i colleghi de La Repubblica a spiegare che, dal 2024 fino al 2027, la Champions League potrebbe vedersi sulla RAI. Una sola partita a giornata in esclusiva, sui canali statali italiani, battendo così l’esclusiva che stava conservando Mediaset nel corso di questa stagione e che ha visto Napoli, Milan, Inter e Juventus almeno una volta sul principale canale della rete Mediaset.

Non cambia niente sulla Champions, i tifosi possono stare tranquilli

I tifosi possono dunque stare tranquilli, malgrado le lamentele subito emerse sul web dopo la notizia che aveva mandato su tutte le furie gli stessi spettatori. RAI e Mediaset potrebbero mantenere l’esclusiva Champions League dal 2024, ad eccezione del match che andrebbe, di diritto, sui canali RAI, in occasione di una singola partita nelle sei giornate dei gironi, oltre alla fase ad eliminazione diretta del torneo.