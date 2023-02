Lazio: preso il vice Immobile, arriva subito in città

La Lazio ha chiuso l’acquisto di un nuovo attaccante. E’ fatta per il suo trasferimento e c’è anche la data per l’arrivo in città, con i tifosi che lo aspettano.

Arrivano importanti novità di mercato per quanto riguarda il club italiano che è riuscito ad accontentare il proprio allenatore, che da tempo chiedeva un nuovo giocatore in quel ruolo.

Quest’anno Ciro Immobile non ha giocato gran parte delle partite della Lazio per problemi legati agli infortuni, per questo il club ha sentito la sua assenza e ha deciso di investire in un nuovo giocatore.

Calciomercato Lazio: Sarri accontentato, nuovo acquisto

Sarri aveva chiesto da tempo un vice Immobile alla Lazio che solo dopo l’infortunio dell’attaccante italiano si è reso conto che mancava un profilo simile. Per questa stagione bisognerà arrangiarsi, con la squadra che sta facendo un grande lavoro e l’allenatore che sta trascinando con il suo gioco la formazione biancoceleste verso una posizione alla prossima Champions League. Intanto, già si pensa al mercato per il prossimo anno, perché ora la società italiana si sta portando avanti con quelle che sono le manovre e le strategie e si sta per chiudere in maniera ufficiale un’operazione che l’allenatore aveva chiesto da tempo.

Tare e Lotito hanno deciso di accontentare il proprio allenatore chiudendo già ora il nuovo colpo. Arriverà un nuovo attaccante alla Lazio che ha individuato in Roland Sallai il prossimo attaccante della squadra di Sarri. La giovane punta ungherese classe 1997 dopo anni in Germania è pronto a cambiare campionato per arrivare in Italia e vestire la maglia del club capitolino in Serie A.

Lazio: colpo Roland Sallai

La Lazio ha trovato l’accordo per il vice Immobile: è Roland Sallai. L’attaccante ungherese arriverà dal Friburgo al termine di questa stagione. Infatti, secondo Il Messaggero, c’è accordo totale con giocatore e club per il trasferimento in Italia il prossimo giugno del bomber.

Non resta da capire quelle che saranno le cifre dell’operazione, perché il trasferimento di Roland Sallai alla Lazio è ormai certo. Sarà lui dalla prossima stagione in poi il vice Immobile per il club italiano.

Lazio: i numeri di Sallai

Quest’anno non ha avuto molta continuità a causa dei diversi infortuni e ancora non ha segnato in campionato, solo 1 gol in stagione in Coppa di Germania. Ma Sallai arriverà alla Lazio non da bomber. Perché non è mai stato un vero goleador, ma con il gioco di Sarri potrebbe esaltarsi per le sue caratteristiche. Rapido e capace di dialogare con la squadra. E’ dal 2018 al Friburgo e in 111 presenze ha messo a segno soltanto 18 gol e 13 assist. I tifosi però sono curiosi di vederlo all’opera il prima possibile.