Calciomercato, tutto pronto per Frattesi a giugno: l’annuncio

Davide Frattesi si sta consacrando e confermando in questa stagione di Serie A, offrendo numeri e prestazioni da top player. Il centrocampista del Sassuolo sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati della prossima estate, anche se qualcosa può stravolgere completamente le carte in tavola.

Nelle scorse ore è infatti arrivato l’annuncio che svela l’arrivo di Davide Frattesi nel top club nel prossimo calciomercato estivo, a giugno. La società già da tempo seguiva il giocatore e, dopo i vani tentativi col Sassuolo della scorsa estate, con un anno di ritardo è finalmente riuscita a piazzare il colpo.

Ci saranno sicuramente da limare gli ultimi, fondamentali, dettagli, ma l’impressione è che manchi davvero pochissimo per la fumata bianca.

Arrivano conferme sull’operazione Frattesi: le ultime

Se Davide Frattesi dovesse continuare a giocare in questo modo difficilmente lo continueremo a vedere con la maglia del Sassuolo nella prossima stagione. Già da un pò si era in realtà certi di questa cosa, ma le parole di Carnevali a Sportitalia l’ultimo giorno di calciomercato, ed i recenti rumors sul centrocampista neroverde, hanno confermato il tutto.

Sul giocatore si sono mossi in maniera concreta club di Premier League ma in particolare una big di Serie A che, al momento, sembrerebbe avere in mano il pallino del gioco. Visti gli ottimi rapporti col Sassuolo il club può ben sperare, come dimostra anche l’annuncio che fa sognare i tifosi.

Sul proprio canale YouTube il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus che verrà confermando e concretizzando l’interesse dei bianconeri nei confronti di Davide Frattesi.

Juve-Frattesi, Balzarini conferma tutto: l’annuncio

Dal quartier generale della Continassa il ds Cherubini sta iniziando a studiare e lavorare sulla Juventus che verrà. Il club bianconero sta dunque iniziando a valutare quei profili con i quali rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, indicano in Davide Frattesi l’uomo perfetto per il centrocampo.

Fino a qualche settimana si credeva che questo interessamento fossero semplici rumors per far paura alla Roma, ma sul proprio canale YouTube Gianni Balzarini ha confermato la volontà della Juventus di portare -o quanto meno provarci- in bianconero Davide Frattesi nel prossimo calciomercato estivo dicendo:

“Juventus-Frattesi? E’ tutto reale. Con il giovane centrocampista italiano c’è la volontà da parte della società di allestire una formazione abbastanza competitiva, che probabilmente perderà degli uomini chiave, importanti, ma che si doterà di un blocco italiano per poter ripartire, visto che l’esclusione dall’Europa è cosa da mettere in preventivo.”

Juve, per Frattesi ostacolo valutazione e Roma

Arrivare ad un talento come Davide Frattesi non sarà affatto semplice per la Juventus che dovrà fronteggiare due ostacoli: la valutazione che il Sassuolo fa del suo giocatore -35/40 milioni di euro- e la concorrenza della Roma.

Due scogli sicuramente molto complicati da superare ma che allo stesso tempo spronano la Juventus a fare di più per provare a chiudere un’operazione che ad oggi sembra essere impossibile.