Milan Tottenham: brutto infortunio, salta la Champions

Milan Tottenham è una delle grandi partite degli Ottavi di Finale di Champions League. C’è una notizia su un giocatore che si è infortunato e che non dovrebbe recuperare.

E’ il momento della Champions League che tornerà dopo mesi di pausa proprio in questi prossimi giorni. Arrivano aggiornamenti importanti per quella che è la prossima partita degli Ottavi.

Le prossime ore saranno decisive, perché sarà il club a fare una comunicazione sul proprio giocatore in vista dei prossimi impegni. Saranno necessari degli accertamenti dopo il ko.

Milan Tottenham: giocatore infortunato, a rischio la Champions

Non ci sono delle buone notizie per il club che affronterà la partita di Coppa in settimana. Perché è martedì 14 febbraio che si giocherà alle ore 21:00 Milan Tottenham per gli Ottavi di Finale di Champions League. Una super sfida che può permettere a una delle due squadre di dare una svolta alla stagione raggiungendo un importante traguardo come quello dei Quarti di Finale. Intanto, non tutti i giocatori saranno a disposizione per la partita, perché sono diverse le assenze per la partita Milan Tottenham e ora un altro infortunio che è accaduto nelle ultime ore ha messo in apprensione squadra e allenatore.

Infatti, è proprio nell’ultima partita di campionato che c’è stato un infortunio con il Tottenham che ha perso Bentancur, ex giocatore della Juventus che è arrivato a Londra e ha subito lasciato il segno sotto la gestione di Conte. Ormai è uno dei titolarissimi ed è sempre incisivo nelle partite, in particolare quelle importanti. La prossima però potrebbe non scendere in campo.

Tottenham: infortunio Bentancur, condizioni e tempi recupero

Dopo un duro contrasto al ginocchio sinistro, è stato costretto ad uscire al minuto 65 di Leicester Tottenham Rodrigo Bentancur per infortunio e la partita con il Milan in Champions League è a rischio al momento per il giocatore uruguaiano. A riportarlo è stato Sky Sport.

Soltanto nelle prossime ore si saprà con certezza quelle che sono condizioni e tempi di recupero di Bentancur che è a rischio per Milan Tottenham. Non ci sono però al momento delle sensazioni positive sul giocatore che è considerato uno dei perni fondamentali nel centrocampo di Conte nel club londinese. Sarà lo stesso allenatore a fare delle valutazioni sulla formazioni.

Milan Tottenham: le scelte di Conte

Antonio Conte farà le sue scelte per capire ci sarà al meglio delle condizione per giocare la partita di Champions League. Per Milan Tottenham sembra che Bentancur non giocherà la partita, i tempi di recupero sono lunghi per poter rivedere il giocatore in campo per la gara d’andata. L’allenatore italiano spera di averlo al ritorno e intanto farà delle scelte quella che sarà la prossima partita.