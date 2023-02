Il Real Madrid caccia Ancelotti: già svelato il prossimo allenatore

La seconda esperienza madrilena di Carlo Ancelotti sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo aver riportato Champions League e Liga al Bernabeu, il tecnico italiano non sta convincendo a pieno dirigenza e piazza in questa stagione, soprattutto in campionato.

Viste le -alte- aspettative che si avevano sui Blancos la stampa spagnola non ha indugiato a prendere di mira Ancelotti e staff che, in diverse occasioni, sono stati messi fortemente in bilico. Ma questo è nulla visto che, stando alle ultime notizie, il Real Madrid è addirittura pronto a cacciare Ancelotti a fine stagione per far sedere in panchina un nuovo allenatore con il cui nome sarebbe già stato svelato.

Ancelotti-Real Madrid, sarà addio: le ultime

Questa seconda stagione alla guida del Real Madrid non sta entusiasmando società e piazza che, comunque, riversa tantissima fiducia nei confronti di un grande allenatore come Carlo Ancelotti. L’italiano, però, non sembrerebbe essere poi più così tanto convinto di continuare la sua avventura in Spagna, motivo per il quale potrebbe estinguere con largo anticipo il suo rapporto con il Real Madrid.

Ovviamente questa decisione non è stata presa su due piedi, bensì è conseguenza dei recenti rumors di mercato che vedrebbero l’ex Milan vicinissimo ad allenare una delle Nazionali più importanti di sempre.

Secondo la stampa brasiliana, infatti, Carlo Ancelotti sarebbe sempre più propenso ad accettare l’incarico di ct della Nazionale brasiliana a partire dalla prossima estate, con Florentino Perez che di conseguenza avrebbe già iniziato a sondare i profili ai quali affidare la panchina del Real Madrid.

Real Madrid, si lavora per il post Ancelotti: tre nomi in pole

Brasile o non Brasile, qualora Ancelotti non portasse a casa risultati soddisfacenti a fine stagione l’addio al Real Madrid potrebbe avvenire comunque. Visto l’andazzo della stagione Florentino Perez non avrebbe intenzione di perdere tempo e, stando alle ultime notizie, avrebbe già iniziato a sondar qualche profilo con il quale sostituire l’italiano.

Più nello specifico, secondo il noto portale spagnolo Sport, sono tre i profili ad oggi in pole per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: Raul, Xabi Alonso e Zinedine Zidane.

E’ ancora troppo presto però per parlare di quello che succederà sulla panchina dei Blancos, ma al momento una cosa sola è certa: a fine stagione ci sarà il verdetto sul futuro di Carlo Ancelotti, succeda quel che succeda.

Il Real, Ancelotti e la richiesta di Zidane

Fra i tre nomi in pole per sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid chi fa più scalpore è sicuramente Zinedine Zidane che, nei suoi trascorsi sulla panchina dei Blancos, ha raggiunto risultati incredibili.

Alla ricerca di una nuova avventura in carriera dopo la mancata chiamata della Nazionale francese, Zizou vorrebbe essere spinto da nuovi stimoli per accettare una richiesta in panchina. Il Real è sicuramente tra le sue opzioni ma, stando alle ultime notizie, per tornare al Bernabeu avrebbe posto una clamorosa condizione a Florentino Perez: l’acquisto di Rayan Cherki, stella del Lione in scadenza nel 2024.

Se serve questo per convincerlo il Real potrebbe accontentarlo, ma ad qui al termine della stagione potrebbe succedere di tutto.