Retrocessione Manchester City: Guardiola conferma tutto

Guai per il Manchester City che rischia gravi sanzioni fino alla retrocessione. Gli ultimi giorni hanno acceso una polemica grave contro il club inglese che ora rischia davvero grosso.

Arrivano aggiornamenti importanti sulla vicenda che riguarda il club dei Citizens allenato da Guardiola che si è voluto esporre mettendoci la faccia in questa situazione.

E’ bufera in Inghilterra dov’è finito sott’accusa il Manchester City che rischia tanto e il futuro del club inglese può essere a serio rischio per le sanzioni che sarebbero in arrivo.

Manchester City: penalizzazione forte

Sponsorizzazioni gonfiate e tante altre le violazioni del regolamento che hanno portato il Manchester City ad essere in una situazione difficile. Sono tanti i problemi da affrontare da parte della società inglese che deve fare i conti contro tutta la Premier League. Compatti i club dell’intero campionato nel richiedere sanzioni esemplari contro il club di Manchester che da anni ormai domina in Inghilterra vincendo più volte il campionato. Rischia penalizzazioni grosse fino anche alla retrocessione in club inglese.

Una vicenda che non piace per niente al proprio allenatore per com’è stata gestita e per questo motivo è arrivato lo sfogo di Guardiola sul suo Manchester City contro le penalizzazioni che sarebbero in arrivo per il club. In tanti hanno parlato di un possibile addio dell’allenatore in caso le cose si dovessero complicare e non sarà per niente così. Perché arriva la conferma dallo stesso tecnico che ha giurato amore a questo club nonostante si parlava di dimissioni nei giorni scorsi.

Retrocessione Manchester City: Guardiola si sfoga

E’ davvero difficile il momento per il club inglese che soltanto nei prossimi giorni potrà saperne di più riguardo questa situazione. Intanto, sulle possibili penalizzazioni contro il Manchester City ha voluto parlare in conferenza stampa Guardiola. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“In Inghilterra sono tutti innocenti fino a prova contraria. Questo non è accaduto al mio City. Non hanno aspettato, per questo dobbiamo difenderci. Il club non mi ha mentito, guardate cosa è successo con la UEFa, non abbiamo fatto niente di male. Perché non dovrei fidarmi della mai gente? Retrocessione? Già siamo stati nelle serie inferiori e se ci manderanno lì, torneremo ancora. La Premier League non può decidere nulla, faremo quello che abbiamo fatto con la Uefa”.

Manchester City: Guardiola vuole restare

A prescindere da quella che sarà la sentenza finale sul Manchester City tra penalizzazioni, retrocessioni e altro arriva la conferma: Pep Guardiola sarà ancora il manager degli inglesi per tanti anni. La volontà dell’allenatore è piuttosto chiara, resterà finché la società vorrà in questo club per lottare e uscire anche da periodi difficili come questo che sta affrontando ora il City.