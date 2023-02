Torino: Juric convinto, attacco al Milan

Si conclude l’anticipo del venerdì sera Milan Torino con il risultato di 1-0 e la sconfitta per la squadra di Juric. Una partita che ha regalato diverse emozioni e che ha portato al risultato finale con una sconfitta per i granata.

Milan Torino: le parole di Juric

Al termine della partita Milan Torino sono arrivate le parole di Juric ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo fatto bene, ma per vincere queste partite ci vuole più qualità. Per noi non è stato facile perdere due giocatori a centrocampo, ma ci sono tante cose fatte bene con diverse occasioni dove potevamo fare di più. La partita vinta all’andata è stata più difficile di questa persa, abbiamo dominato a lunghi tratti ed è mancato quel salto di qualità decisivo che manca alle piccole per vincere con le grandi.

Buona gara di Sanabria, se faceva gol nell’occasione era una gara perfetta. Stasera non siamo riusciti ad affondare. Giochiamo bene queste gare, ma non le riusciamo a vincere è una consapevolezza”.