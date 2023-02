Esonero deciso: prendono Tuchel come nuovo allenatore

Un’allenatore sembra avere le ore contate perché è pronto ad essere esonerato per fare spazio ad un nuovo tecnico. E’ Tuchel quello scelto per il futuro della società pronta all’annuncio.

Attualmente il tecnico tedesco è svincolato e aspetta una nuova e importante occasione che può arrivare proprio in questi prossimi mesi.

Ci sono novità importanti ora di mercato che riguardano proprio la situazione allenatori. Perché ci sono diversi cambiamenti attesi per la prossima stagione.

Calciomercato: Tuchel di nuovo in panchina

Sono stati anni particolari quelli di Thomas Tuchel che ha guidato per due anni il Borussia Dortmund ottenendo grandi risultati, poi 3 anni sulla panchina del Paris Saint Germain fino all’esonero che è riuscito a portarlo alla svolta. Perché a gennaio 2021 Tuchel ha firmato col Chelsea e a stagione in corso è riuscito a portare la squadra inglese in finale di Champions League battendo il Manchester City di Guardiola. Una vittoria storica per i Blues che sono tornati ad alzare la Coppa dei Campionati, eppure, è arrivato in questa stagione l’esonero dopo un inizio brutto di stagione, dove c’è stato anche il cambio di proprietà che ha puntato sul Potter in questi mesi.

Non c’è stato feeling tra il tecnico tedesco e la nuova proprietà e ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Germania, dove ha già allenato il Mainz e il Borussia Dortmund lasciando il segno in Bundesliga. Perché ci sono aggiornamenti importanti che riguardano il futuro di Tuchel che può firmare con il Bayern Monaco al posto di Nagelsmann.

Bayern Monaco: esonero Nagelsmann, Tuchel al suo posto

Come riportato dai colleghi di Sport1 in Germania, il Bayern Monaco può esonerare Julian Nagelsmann e prendere Tuchel come nuovo allenatore. Perché l’eliminazione della scorsa Champions League contro il Villarreal ai Quarti di Finale non è piaciuta alla società che quest’anno si aspetta una risposta diversa. In campionato quest’anno ci sono stati diversi passi falsi, già 7 pareggi e 1 sconfitta in 19 partite, che complicano la lotta allo scudetto. Sono 6 le squadre in 6 punti con il Bayern in testa di 1 punto avanti sulla seconda.

In Champions League, agli Ottavi di Finale, c’è il Paris Saint Germain e un’altra eliminazione del Bayern Monaco può costare l’esonero a Nagelsmann con Tuchel pronto a da ccettare la possibile offerta.

Calciomercato: club interessati a Tuchel, Bayern Monaco in vantaggio

Al momento sono tante le squadre che si sono interessate a Tuchel perché in Europa molte big possono pensare di cambiare allenatore a fine stagione per dare via ad un nuovo ciclo. Tra questi c’è anche lo stesso Bayern Monaco che può essere in vantaggio per l’ingaggio di Tuchel al posto di Nagelsmann. La scelta finale spetterà al tecnico nei prossimi mesi, perché non ha fretta per la decisione finale che prenderà verso il suo prossimo club.