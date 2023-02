Zidane-Juve: l’annuncio ufficiale cambia tutto

Zinedine Zidane è finalmente pronto a tornare ad allenare dopo la delusione della mancata chiamata della Nazionale francese. Sul sentiero del tecnico ex Real Madrid ci sarebbero i colori bianconeri della Juventus, pronta a salutare a fine stagione Massimiliano Allegri proprio per avverare i desideri di migliaia di tifosi in giro per il mondo facendo sedere Zizou sulla panchina dello Stadium.

La questione è però più facile a dirsi che a farsi. L’annuncio ufficiale di qualche ora fa ha infatti completamente stravolto le carte in tavola per quanto riguarda l’approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus.

Zidane-Juve: incredibile intreccio di mercato

La Juventus continua a sognare di far sedere a partire dalla prossima stagione Zinedine Zidane sulla panchina bianconera. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti fra le parti che avrebbero aperto all’arrivo -o meglio al ritorno- del francese a Torino, ma qualcosa nelle ultime ore avrebbe completamente stravolto le carte in tavola.

Su Zidane, ovviamente, forte è l’interesse di tanti altri top club europei, come il Real Madrid ad esempio. I Blancos, più di ogni altro club sono quelli che più possono mettere pressione alla Juventus alla corsa a Zizou, visto il passato del francese sulla panchina del Bernabeu.

La questione però è che in qualche modo il futuro di Zinedine Zidane è legato a quello do Carlo Ancelotti, con Juventus e Real Madrid pronte sullo sfondo a sfruttare ogni minima mossa a loro favore.

Real, Ancelotti blocca Zidane: la Juve spera

Il Real Madrid a fine stagione potrebbe compiere un cambio in panchina salutando Carlo Ancelotti per riportare al Bernabeu Zinedine Zidane. L’addio ai Blancos del tecnico italiano, però, non è più sicuro come prima.

In queste ore infatti uscita una notizia relativa al fatto che Carlo Ancelotti avesse accettato l’incarico da ct del Brasile. Neanche il tempo di metabolizzarla che la Federazione brasiliana l’ha immediatamente smentita, pietrificando un pò il Real che stava già iniziando a lavorare per il ritorno di Zidane.

Di questo passo chi potrebbe guadagnarci è, per l’appunto, la Vecchia Signora: qualora il Real Madrid non riuscisse a salutare Ancelotti a fine stagione la Juventus potrebbe infatti sfruttare a proprio favore questo intoppo nella speranza di riuscire a convincere Zidane a sposare la causa bianconera.

Juve, Zidane ha fatto una richiesta folle al Real: le ultime

Juventus e Real studiano le mosse per riuscire a battere la concorrenza su Zinedine Zidane. I Blancos sono ad oggi il club più propenso ad accogliere il francese che, pur di arrivare a dare la parola a Florentino Perez, avrebbe fatto una richiesta folle.

Stando infatti a quanto riportato da footmercato per tornare ad allenare il Real Madrid Zinedine Zidane avrebbe chiesto alla società di portare in Spagna Kylian Mbappè.