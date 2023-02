Calciomercato: torna al Milan, il Chelsea conferma l’addio

Dopo essersi incontrati nei giorni di Champions League ed aver parlato tanto del futuro di Leao, i contatti fra il Milan ed il Chelsea nel corso delle settimane non si sono affievoliti anzi, tutt’altro, arrivando anche a trovare un accordo per un trasferimento che avverrà -necessariamente- la prossima estate.

Stando alle ultime notizie provenienti dai principali media nazionali, infatti, il giocatore è pronto a tornare al Milan nel prossimo calciomercato estivo, come confermato indirettamente anche dal Chelsea dopo le ultime decisioni di Potter e le varie dichiarazioni in conferenza stampa.

Quando i rossoneri voleranno a Londra per giocare contro il Tottenham in Champions Maldini e Massara sfrutteranno l’occasione per incontrare i dirigenti dei Blues per definire i dettagli dell’operazione.

Calciomercato Milan, colpo dal Chelsea: è un ritorno

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan che, dopo un gennaio decisamente sottotono -sia da un punto di vista di risultati che di operazioni-, starebbe iniziando a lavorare per la squadra che verrà, quasi a voler dimostrare di riuscire a mettere da parte tutte le difficoltà che si stanno riscontrando in queste settimane.

Diversi sono i reparti sui quali il Milan dovrà operare in estate, così come sono altrettanti i nomi interessanti presenti sul taccuino di Maldini e Massara. Nelle ultime ore, però, complice anche il momento delicato che il giocatore starebbe vivendo al Chelsea, il club meneghino avrebbe posato l’attenzione su una vecchia conoscenza, al momento in forze proprio ai Blues.

Stando infatti a quanto riportato ad il Daily Mail, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan starebbe valutando il profilo di Pierre-Emerick Aubameyang per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli, sempre se quest’ultimo riuscita a guadagnarsi ancora una volta la conferma alla guida dei rossoneri.

Milan, possibile ritorno per Aubameyang: Potter ne ha parlato

33 anni, 18 mesi di contratto ancora con il Chelsea ma incredibilmente escluso dalla lista Champions dei Blues. L’ultimo periodo a Londra per Pierre-Emerick Aubameyang non è stato sicuramente uno dei migliori della sua carriera, visto e considerato che il suo minutaggio in questo 2023 si può misurare col contagocce.

A fronte di questo è inevitabile che negli ultimi giorni l’ex Arsenal sia stato al centro di diversi rumors di mercato che lo hanno visto sempre più lontano da Stamford Bridge. Alcuni media britannici accostavano infatti Pierre-Emerick Aubameyang al Milan in vista del prossimo calciomercato estivo, ma in conferenza stampa Graham Potter ha deciso di porre ordine sul futuro dell’attaccante del Chelsea.

Queste le parole del tecnico dei Blues: “Futuro Aubameyang? Non ci sono novità, se non che si sta allenando molto bene, ma su questo non avevo dubbi perchè lui è un grande professionista. Finché sarà con noi farà tutto quel che ci sarà bisogno di fare”.

Milan, futuro Aubameyang: sirene americane per il bomber del Chelsea

Il Milan segue con attenzione l’evolversi delle vicende legate al futuro del gabonese, ma i rossoneri devono stare attenti perchè la concorrenza rischia di diventare agguerrita. Stando alle ultime notizie, infatti, LA FC, compagine di MLS, avrebbe in mente di compiere un tentativo per portare Pierre-Emerick Aubameyang in America nel prossimo calciomercato estivo.

L’idea stuzzica il gabonese che però da comunque priorità ad un’eventuale nuova esperienza in Europa.