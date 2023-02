Inter: colpo a centrocampo, è già finita col Manchester United

Ultimissime di calciomercato sull’Inter che già sta pianificando i nuovi acquisti per la prossima stagione. Grande colpo a centrocampo in arrivo per i nerazzurri, perché la società ha intenzione di chiudere.

La società è decisa a chiudere un nuovo colpo in vista della prossima estate. Saranno diversi i reparti rinforzati, soprattutto quello di centrocampo.

Per ogni giocatore che dirà addio ci sarà un nuovo arrivo, in più, potrebbero arrivare anche delle occasioni di mercato che l’Inter, come ha spesso fatto, non si lascerà scappare.

Inter: nuovo acquisto a centrocampo

Nella rosa c’è Gagliardini che sembra pronto a lasciare l’Inter perché in scadenza di contratto il prossimo giugno 2023. Per questo vuoto che lascerà il giocatore italiano ci sarà un nuovo arrivo e il club si è già movimentato per non farsi trovare impreparato. Lo stesso vale per il ruolo di difensore centrale, dove c’è Skriniar che libererà uno slot importante da dover rimpiazzare. Per quanto riguarda il centrocampo però le idee sembrano già abbastanza chiare per i nerazzurri, che vogliono prendere un giocatore fisico ma di buona qualità.

Infatti, il club con Marotta e Ausilio lavora per mantenere sempre una squadra fisica ed europea, per questo motivo ha individuato all’estero un profilo che piace molto da anni. Gli ultimi anni non al top e questa stagione sfortunata possono essere decisivi per il trasferimento finale del giocatore. L’Inter vuole comprare Van de Beek dal Manchester United. Il club inglese non è per niente contento del lavoro svolto in questi anni dal giocatore che dopo alcuni prestiti sembra destinato ad andare via in maniera definitiva.

Calciomercato Inter: Van de Beek in arrivo, ok del Manchester United

Acquistato per 40 milioni di euro dall’Ajax nel 2020, ora il Manchester United può perdere oltre la metà del suo valore cedendolo. Infatti, il centrocampista olandese è stato uno dei peggiori acquisti dei Red Devils degli ultimi anni. Solo 2 gol e 2 assist in 60 presenze con la maglia del club inglese, che ora è pronto a dare l’ok per lasciarlo partire. Infatti, il Manchester United può accettare il trasferimento di Van de Beek all’Inter. Nemmeno con il nuovo allenatore Erik Ten Hag, suo connazionale, è riuscito a riprendersi.

Quest’anno stava iniziando a giocare un poco di più rispetto gli ultimi anni, poi lo sfortunato infortunio al ginocchio di inizio gennaio che ha costretto a Van de Beek di finire già la stagione con mesi d’anticipo. L’Inter può prenderlo a prezzo stracciato.

Inter: Inzaghi vuole Van de Beek, il prezzo

Infatti, secondo le ultime notizie, pare proprio che Simone Inzaghi abbia dato l’ok per l’acquisto di Van de Beek dell’Inter. Il tecnico è uno dei sostenitori del giocatore che può arrivare la prossima estate per rinforzare il reparto di centrocampo. Il prezzo del giocatore è di circa 18-20 milioni.