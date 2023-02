Bologna, va nella big: contatti avviati, la sua rivelazione

La stagione del Bologna sta diventando estremamente interessante e anche il calciomercato può cambiare. Il club rossoblù, con Thiago Motta, ha avviato la rimonta alle grandi del campionato e sta puntando ad un posto in Europa. Ad inizio stagione la situazione sembrava dover essere sempre la stessa, navigando nella seconda parte di classifica, sempre con il rischio di resrare nella corsa alla salvezza.

Ma il nuovo gioco proposto da Motta e l’unità di intenti sta portando i rossoblù a vivere un’annata pazzesca. Tutta la squadra è compatta e a giovarne sono i singoli, che si stanno mettendo in mostra con prestazioni molto importanti. E l’attenzione delle big è aumentata.

Calciomercato Bologna, via il campione: le ultime

Il calciomercato del Bologna potrebbe cambiare prospettiva alla fine della stagione. Tanti calciatori sono finiti nel mirino dei top club e potrebbero essere al centro di trattative molto importanti. I rossoblù stanno cercando di non cedere nessuno, soprattutto se dovesse realizzarsi il sogno di centrare l’Europa.

Ma la situazione è in continuo divenire e le big europee stanno pensando anche ai calciatori del Bologna che maggiormente si stanno mettendo in mostra. Piacciono sia in Serie A che in Premier League e non sono da escludere sorprese. Chiaramente, qualora dovessero arrivare offerte congrue, non sarà limitata la possibilità ai calciatori di fare il grande salto di qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, per il Bologna c’è almeno una cessione dolorosa da portare a termine alla fine della stagione.

Bologna, Posch è già nel mirino dei top club: c’è l’Arsenal

Il Bologna si è affidato completamente a Stefan Posch: piace all’Arsenal. Il difensore austriaco sta dimostrando di essere all’altezza di un campionato importante come la Serie A e, soprattutto, di poter ambire a palcoscenici molto importanti.

Con il Bologna ha messo a segno già 4 gol e, al di là delle reti segnate, le sue prestazioni stanno impressionando le big. In Europa e in Italia si parla già del futuro di Posch e di dove potrebbe continuare la carriera. Ha affidato a La Gazzetta dello Sport le sensazioni su questa stagione e sul suo futuro.

“Sono disposto a fare qualsiasi ruolo per la mia squadra. Da piccolo segnavo molto, i miei idoli erano Eto’o e Henry. Con il Bologna stiamo dimostrando unità d’intenti e unione di gruppo super soprattutto nei momenti in cui sono mancati tanti giocatori. Abbiamo resistito, chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto. Siamo forti insieme, con qualità, e se continuiamo così potremo pensare di arrivare a giocare in campo internazionale”.

Posch lascia Bologna per l’Arsenal? “Mi volevano”

Stefan Posch potrebbe diventare l’uomo calciomercato del Bologna a fine stagione. Negli anni scorsi era stato vicino all’Arsenal e per il futuro sogna di vivere esperienze uniche in Champions League.

“Il mio sogno è rigiocare la Champions League, sarebbe fantastico”.

Arsenal? “Avevo 16 anni e andai a Londra per ben 4 volte, era addirittura stata scelta la famiglia con cui sarei andato a vivere. Eravamo io e Bellerin. L’Arsenal mi disse che sarei dovuto tornare a casa per fare i bagagli e tornare. Poi, salrà l’accordo fra i club”.