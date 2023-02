Calciomercato, ecco Aubameyang: l’annuncio sull’attaccante

Ecco gli aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang che attualmente non rientra nei piani del tecnico Potter al Chelsea. Trattativa avviata con il club, il bomber è il grande colpo della società.

La dirigenza del Chelsea, dopo la costosa campagna acquisti di gennaio, ha bisogno di cedere e liberare spazio all’interno della rosa. Potter ha messo alla porta diversi giocatori, tra questi c’è anche l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang che sta trovando squadra. In queste ore è sputata fuori la notizia relativa all’ingaggio da parte del club che è pronto a prenderlo subito.

Aubameyang al Los Angeles FC? E’ questa l’ultima suggestione di calciomercato che porta l’attaccante ex Arsenal e Barcellona nella società americana dove gioca anche Giorgio Chiellini. Il calciatore sta valutando attentamente la proposta del club che ha messo sul piatto almeno 9 milioni di euro a stagione per convincere l’attaccante che è finito fuori dal progetto tecnico del Chelsea.

I Blues, dal canto loro, sarebbero disposti a liberare il giocatore subito per risparmiare la suo ingaggio. Nelle prossime ore sono attese delle novità per quanto riguarda questo colpo di mercato.

E’ Le10sport.com a riportare la notizia relativa all’approdo di Il Pierre-Emerick Aubameyang dal Chelsea ai Los Angeles FC. L’affare è in via di definizione con il giocatore pronto a trasferirsi nella stessa squadra in cui milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Giorgi Chiellini. Il giocatore è pronto a volare in California per vestire la maglia della squadra americana che è pronta a tornare a vincere la MLS.

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a dire addio al Chelsea per firmare con i Los Angeles FC. L’affare è in dirittura d’arriva e potrebbe chiudersi nelle prossime ore. L’attaccante è ormai fuori dal progetto tecnico dei Blues con Potter che ha deciso di metterlo alla porta. Ecco perchè il giocatore sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare Londra per andare a giocare in California.

Dopo una super campagna acquisti di gennaio il Chelsea vuole liberarsi dell’attaccante che a sua volta sta valutando con grande attenzione l’offerta della squadra americana che ha messo sul piatto tanti soldi per convincerlo. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i Los Angeles sono pronti ad offrirgli un ingaggio da ben 9 milioni di euro a stagione.