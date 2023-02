Shock nel calcio, sparato in testa: muore a 43 anni

Morto a 43 anni, l’assassino lo ha sparato in testa e poi si è suicidato. È la notizia che sconvolge il mondo del calcio, è successo nella giornata di ieri.

In un momento così delicato, che ha colpito anche il mondo del calcio dopo il terremoto in Turchia, con qualche giocatore finito sotto le macerie e che ha praticamente perso la vita in questa tragedia che ha colpito migliaia di persone, viene fuori anche una notizia così tragica.

Ha giocato tre volte nella Nazionale austriaca, vivendo la sua carriera tra i campionati in Olanda, Turchia, Austria e Grecia. Il calciatore Volkan Kahraman è stato ucciso, sparato alla testa, come riferito da alcuni media austriaci. Trovato morto, dopo quanto accaduto, ma i motivi di quanto accaduto non sono ancora chiari. È una tragedia nella tragedia, chi lo ha ucciso, si è suicidato. Pochi istanti dopo l’omicidio, si è puntato la pistola alla tempia e ha deciso di fare fuoco. I familiari di Kahraman non si capacitano di quanto accaduto, disperandosi in una giustizia che non potranno chiedere, considerando la pena che si è auto-inflitto lo stesso assassino, che ha deciso di spararsi poi in testa.

Eliminò l’Udinese nel 2003, il mondo del calcio piange Kahraman

Il mondo del calcio piange l’austriaco Volkan Kahraman, che riuscì ad eliminare l’Udinese nel 2003 con la maglia del Salisburgo addosso. Fu in occasione della partita di Coppa UEFA. Era il numero 10 del club austriaco e portò a casa una preziosa qualificazione, proprio ai danni del club di Udine.