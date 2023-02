Milan: faccia a faccia Pioli Leao, la verità

Il caso Leao ora ha degli sviluppi in casa Milan perché è direttamene l’allenatore Stefano Pioli a dare degli aggiornamenti sulla vicenda che si è creata nelle ultime settimane.

Paura tra i tifosi rossoneri per come sono state gestite queste ultime sfide sotto ogni punto di vista, anche per quello che riguarda il giocatore portoghese che è diventato panchinaro da un momento all’altro.

Tante critiche per la squadra e per l’allenatore anche. Si è parlato addirittura di esonero per lui da parte di qualche tifoso, ma una grossa minoranza visto che è stato proprio grazie al tecnico che è tornato lo scudetto lo scorso anno.

Milan: conferenza Pioli

Il Milan di Stefano Pioli cerca la reazione, perché vive uno dei peggiori periodi degli ultimi anni. Il club rossonero non vince dallo scorso 4 gennaio e sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte nelle successive partite di queste ultime settimane tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italia. Ora la situazione è davvero complicata e bisogna saperne uscire tutti insieme, un aspetto da non sottovalutare visto come sono andate le cose nelle ultime partite, con Pioli che ha messo Leao in panchina nel Milan per due partite di fila e ora bisogna capire come andrà a finire la vicenda tra i due che non sembrano più vivere un buon rapporto.

Intanto, alla vigilia della prossima partita, Milan Torino di Serie A, dove i rossoneri proveranno a vendicarsi dalla sconfitta subita in Coppa Italia qualche settimane fa proprio contro la squadra granata allenata da Juric, ha parlato in conferenza stampa mister Pioli su Leao, Ibrahimovic, De Ketelaere e tanti altri argomenti.

Milan: Pioli Leao, la verità dell’allenatore

Arrivano importanti notizie riguardo il confronto che ci sarebbe stato tra Pioli e Leao per il bene del Milan. Perché nelle ultime settimane non sono andate al meglio le cose tra i due, per questo motivo ora è arrivata la verità dell’allenatore che ha raccontato come stanno le cose in questo periodo difficile per i tifosi e il Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Lui è importante per me e per la squadra. Ha perso un po’ di di brillantezza dopo la Salernitana, perché è tornato dal Mondiale. Ora però sta bene e chiaramente è molto più felice quando gioca. In questo momento lo vedo molto motivato e concentrato”.

Milan: rientro Ibra, le parole di Pioli

E’ ormai pronto il ritorno dello svedese dopo mesi di stop. Ma lo stesso il Milan non ha inserito Ibra in lista UEFA, a parlarne è stato Pioli. Il tecnico ha svelato che non ci sono rimpianti da parte del club e da parte dello stesso giocatore, che sta meglio ma deve recuperare autonomia visto che si è allenato solo per mezzo allenamento con il resto della squadra al momento. Lo stesso però per il Torino sarà convocato.