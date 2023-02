Inter decisiva: il futuro di Sergio Ramos è scritto

Il calciomercato della prossima estate sembra essere già cominciato, nonostante si sia appena chiuso quello di gennaio. Perché Inter e Paris Saint Germain sono collegate tra loro per il futuro di Sergio Ramos.

Il contratto del giocatore spagnolo è in scadenza con i parigini e ora ci sono due strade da percorrere per la prossima stagione. Perché ha ancora intenzione di giocare a calcio e c’è una società pronta a chiudere.

Presto arriverà la decisione ufficiale da parte di giocatore e club. Perché sembra essere terminata la sua avventura a Parigi, con l’ex Real Madrid che ha già delle idee su quella che può essere la sua prossima destinazione.

Calciomercato: Sergio Ramos via dal PSG, Inter decisiva

Arrivano importanti notizie che riguardano il futuro di Sergio Ramos con il PSG con l’Inter decisiva. Perché la società nerazzurra non è riuscita a trattenere Milan Skriniar che andrà proprio al Paris Saint-Germain dalla prossima estate e per questo motivo non sarà rinnovato il contratto di Ramos con i francesi. Andrà via da svincolato perché è in scadenza di contratto e non ci sarà nessuna trattativa per il rinnovo di contratto di un’altra stagione. Il club ha deciso di prendere Skriniar, che si andrà ad aggiungere alla difesa già composta da Kimpembe e Marquinhos (pronto al rinnovo) con il Paris Saint Germain che fa quindi fuori l’ex Madrid.

Per questo motivo non sembrano esserci possibilità di rinnovo per Sergio Ramos col PSG e il suo futuro sembra già scritto. Tante le squadre che in questi anni hanno provato a prenderlo, ma ha giurato amore al Real Madrid fino a quando non è stata la società a metterlo alla porta, co l’occasione PSG che si è presentata. Adesso sembra pronto a lasciare l’Europa.

Calciomercato: Sergio Ramos verso la MLS

Difficile che un altro club in Europa accetti le sue alte condizioni per firmare un contratto. Per questo motivo c’è la possibilità che Sergio Ramos vada in MLS dove c’è l’Inter Miami del suo amico David Beckham che può ingaggiare l’ex Real Madrid e fargli concludere la carriera nel campionato americano con tanti altri ex grandi giocatori del calcio europeo. Presto arriverà la decisione.

Calciomercato Serie A: la scelta su Sergio Ramos

Il futuro di Sergio Ramos può essere anche in Serie A. Perché diverse squadre in questi anni hanno sognato il suo arrivo: Inter, Milan, Juventus e Roma. Sarà molto importante capire che tipo di richiesta farà il giocatore e la valutazione che ora andranno a fare i club italiani sulle condizioni del giocatore. Al momento il campionato di MLS sembra quello più probabile per accogliere il giocatore al termine di questa stagione.