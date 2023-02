Ora è davvero fatta, sogno in Serie A: arriva il fuoriclasse del Real

A sorpresa, è il colpo di calciomercato a costo zero arriva dal Real Madrid.

Tifosi in festa per la grande trattativa che stanno portando al termine, portando uno dei campioni plurititolati del recente decennio ai Blancos, e che diventerà il titolare di uno dei club italiani.

C’è chi sta operando sul mercato, anche tra i colpi a costo zero da piazzare ed è pronto ad accogliere il talento del Real Madrid, finito di recente senza contratto. Ecco svelato dove giocherà in Italia.

Calciomercato, fatta per il grande colpo: arriva l’ex stella del Real

Due Champions League e due coppe del Mondo per club, nelle rotazioni come assoluto protagonista in un ruolo da riserva di lusso di quello che fu il tridente storico con Ronaldo, Bale e Benzema. Ha brillato con il Real, poi ha vissuto una parabola discendente prima con il Paris Saint-Germain ed altri club, finendo a giocare in Turchia, nel periodo più recente.

Terminata l’esperienza con l’Ankaragucu e rescisso il contratto con il club turco, ora è pronto ad una nuova esperienza che vivrà in Serie A.

Perché a prendere Jesè Rodriguez è la Sampdoria: è fatta, arriva subito a costo zero. È questa la decisione del club blucerchiato che, sulla trequarti, trova un calciatore che sa come si ottengono risultati di un certo livello, dando all’organico di Dejan Stankovic l’esperienza giusta che porterebbe ad una salvezza che i blucerchiati vogliono ottenere quest’anno, evitando la retrocessione in B.

Sampdoria, fatta per Jesè Rodriguez: la notizia

Sono i colleghi di Sky Sport a riportare l’ultima ora in casa Sampdoria, Jesè Rodriguez è un nuovo giocatore dei blucerchiati. Secondo quanto riferisce il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Sampdoria avrebbe chiuso per il gran colpo a costo zero. Arriverebbe subito lo spagnolo che, a caccia di una nuova esperienza in Europa, ripartirebbe dalla Sampdoria. Un colpo a sorpresa in Liguria, di altissimo livello e ambizioso, per quella che è la società blucerchiata che ha nei propri obiettivi quello di risalire in classifica, allontanando la possibile ipotesi di retrocessione.

Ultime Sampdoria, arriva Jesè Rodriguez: via Colley

Per un arrivo, c’è però una partenza. Con l’approdo in blucerchiato di Jesè Rodriguez, la Sampdoria procede per la cessione a titolo definitivo di Colley, che si trasferirà al Besiktas. Il giocatore, così come Nicolò Zaniolo, lascia la Serie A. E i due vivranno un’esperienza da avversari, considerando l’arrivo di Zaniolo al Galatasaray. La Sampdoria si gode il suo nuovo arrivo, nella giornata di domani ed entro il week-end spera di poterlo avere a disposizione Stankovic, tra le visite mediche e l’ufficialità, che arriverebbe a stretto giro.