Calciomercato: addio Lazio, il centrocampista annuncia il suo futuro

Arriverà l’addio nel prossimo calciomercato della Lazio. Ecco le parole del centrocampista che spiazzano i tifosi a due giorni da una sfida importante di campionato contro l’Atalanta.

L’interesse da parte delle big non è mai mancato, adesso il calciatore esce allo scoperto nel corso di una lunga intervista. Ecco svelato il suo futuro nel prossimo calciomercato.

Momento particolare per la Lazio, reduce dal pareggio contro l’Hellas Verona e dall’eliminazione dalla Coppa Italia. Sabato, alle ore 20.45, la squadra di Maurizio Sarri affronterà un vero e proprio spareggio per le zone alte della classifica contro l’Atalanta. Da quella sfida, infatti, arriveranno dei segnali chiari riguardo le ambizioni dei biancocelesti che puntano ad arrivare alla prossima Champions League. Intanto arrivano le dichiarazioni relative al prossimo calciomercato e all’addio da parte del centrocampista.

Calciomercato Lazio: via a fine stagione, ecco chi lo prende

Svolta in arrivo per quanto riguarda il destino del calciatore che già a gennaio è stato sul punto di partire. Poi l’affare, per varie ragioni, non si è concluso con il giocatore che ha deciso di proseguire la sua esperienza nel club della Capitale. La prossima estate, però, potrebbe concretizzarsi la cessione. E’ lo stesso centrocampista a svelare tutti i dettagli su questo possibile affare.

Novità di calciomercato, ecco tutte le ultime indiscrezioni riguardo la Lazio che è pronta a dire addio a Luis Alberto. Arrivano le dichiarazioni del centrocampista spagnolo che ha rilasciato una lunga intervista al canale Twitch del giornalista Benni Arroyo.

Luis Alberto via dalla Lazio, la situazione

Nel corso dell’intervista il centrocampista della Lazio Luis Alberto si è soffermato sul possibile addio e l’approdo al Cadice, che già nel calciomercato di gennaio ha provato a prenderlo.

“Posso dire che in quelle settimane non stavo vivendo un buon momento alla Lazio. Devo dire che ho apprezzato molto l’interesse del Cadice, però non era facile concretizzare tutto e chiudere l’affare a gennaio. Io ci tengo ai colori biancocelesti e non voglio chiudere in malo modo la mia avventura lì. Ho un grande rapporto con il mister, il direttore sportivo e il presidente. Alla Lazio devo tanto e anche i tifosi mi vogliono davvero bene e in quel momento non era il caso di rompere con loro. Fino all’ultimo giorno io darò sempre tutto per la Lazio e proverò a portarla in Champions League”.

Ovviamente il suo futuro in biacoceleste resta in bilico per la prossima stagione. Probabile che il giocatore decida di lasciare nel prossimo calciomercato estivo la squadra biancoceleste per affrontare nuove sfide per la sua carriera.