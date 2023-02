Calciomercato: l’ex Real Madrid in Serie A, si è svincolato

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano l’ex giocatore del Real Madrid che ha girato il mondo e ora è pronto ad approdare in Serie A. C’è una squadra che vuole firmarlo da svincolato.

Perché si è appena conclusa la sua breve avventura e ora c’è una società disposta a chiudere subito in questi giorni per averlo negli ultimi mesi di stagione e riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

L’esterno d’attacco sembra essere intenzionato a provare un nuovo campionato. Perché è durata davvero poco la sua avventura con l’ultima squadra, ora sembra esserci nel suo destino una squadra italiana pronta a chiudere per lui.

Calciomercato: colpo in Serie A

Il mercato di gennaio si è chiuso in Serie A senza troppe sorprese, eppure ci sono ancora delle trattative in piedi per questi giorni. Perché il calciomercato svincolati è ancora aperto e in Serie A c’è una squadra pronta a chiudere l’ingaggio di un giocatore. Ci sono novità importanti che riguardano proprio le prossime ore di mercato che saranno decisive per il futuro dell’ex Real Madrid. L’attaccante che a breve compirà 30 anni ha intenzione di fare delle scelte importanti per i prossimi giorni, con la sua carriera da giocatore che potrebbe continuare proprio in Italia.

Dopo aver girato il mondo e giocato per tantissime squadre come Real Madrid, PSG, Las Palmas, Stoke City, Betis Siviglia, Sporting Lisbona e Ankaragucu, ora può esserci la Serie A e la Sampdoria che pensano di ingaggiare Jese Rodriguez. Il giocatore cresciuto proprio in Spagna con le giovanli del Real Madrid ha giocato e vinto tanto con il club spagnolo, per poi andare a giocare per tante altre squadre di livello.

Sampdoria: Jese Rodriguez in arrivo da svincolato

L’ultima sua avventura è stata in Turchia, dove è durata pochi mesi e si è conclusa con 5 gol e 2 assist in 16 presenze. Poi c’è stata la scelta di svincolarsi da parte di Jese Rodriguez che ora può firmare con la Sampdoria gratis. Ci sono aggiornamenti importanti da SportMediaset, con la Samp che ha ceduto Colley in Turchia nelle ultime ore di mercato e proprio da lì può arrivare un giocatore che fino a poche settimane fa vestiva la maglia dell’Ankaragucu.

Sampdoria: Jese Rodriguez riflette sull’offerta

Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il trasferimento di Jese Rodriguez alla Sampdoria. Il club blucerchiato sta spingendo per averlo subito, con il giocatore anche che sembra che si stia convincendo di provare questa nuova occasione in Serie A verso il finale della propria carriera.

Per lui sembra essere pronto un contratto di pochi mesi fino al termine della stagione, con l’opzione di rinnovare per un altro anno a determinati obiettivi raggiunti come la salvezza del club italiano. Occhio alla sorpresa Jese Rodriguez per la Sampdoria.