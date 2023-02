Real Madrid: addio Mbappe, scelta la nuova stella

Il calciomercato già si infiamma per l’estate ed è il Real Madrid a farsi avanti nelle trattative con il tentativo di acquisto del nuovo talento. Perché sembra deciso ad abbandonare la pista Mbappe per scegliere un nuovo fuoriclasse il club spagnolo.

Arrivano aggiornamenti molto importanti riguardo quella che sarà la decisione del club spagnolo di puntare su un nuovo giocatore per il reparto offensivo. Si va a puntare sempre in Francia.

Pronta una maxi offerta che potrebbe scatenare il mercato straniero, con una società decisa a puntare su un giocatore che ha intenzione di fare un’ulteriore salto di qualità andando a vestire una amglia storica.

Calciomercato: il Real Madrid sceglie il colpo

Dopo non essersi reso protagonista nel mercato di gennaio, Florentino Perez ha già pronto il prossimo grosso investimento dell’estate 2023. Perché per Haaland e Mbappe i tifosi dei Blancos sembra che dovranno aspettare ancora un po’ prima di vederli nella capitale spagnola. C’è un altro nome finito nel mirino del Real Madrid che ha intenzione di comprare Coman per il reparto offensivo. Stiamo parlando di un giocatore, sempre francese, che gioca nel Bayern Monaco da circa 6 anni e che è cresciuto a vista d’occhio nelle ultime stagioni con il club bavarese.

Il classe 1996 è sempre uno dei protagonisti in zona offensiva del Bayern Monaco, per questo motivo da poco è stato blindato con un rinnovo fino al 2027. Quest’anno non sta avendo tanti numeri dal punto di vista di gol e assist (3 e 5 in 19 presenze), ma nella sua avventura con i tedeschi il giocatore ha registrato 251 presenze con 52 gol e 61 assist. Quasi una presenza su due c’è il suo contributo decisivo per un gol, ma spesso incide anche nelle giocate chiavi. Per questo motivo aumentano le possibilità di un interesse del Real Madrid per l’acquisto di Coman.

Real Madrid: Coman al posto di Mbappe

C’è forte interesse del Real Madrid che vuole ingaggiare Coman del Bayern Monaco ora che Kylian Mbappe si fa sempre più complicato. Secondo le ultime notizie riportate dal noto quotidiano tedesco della Bild i Blancos stanno pensando seriamente a delle alternative per il ruolo d’attaccante in caso non dovesse chiudersi il colpo Mbappe, che per l’estate 2023 sembra complicato.

Pare che sia proprio Kingsley Coman che il Real Madrid vuole acquistare per i propri tifosi. L’ex giocatore della Juventus andrebbe a fare l’ennesimo salto di qualità andando a giocare per un’altra società storica.

Real Madrid: 100 milioni per Coman

Secondo quanto riportano i giornali tedeschi il Bayern Monaco accetterà 100 milioni per Coman con il Real Madrid che ora dovrà fare di tutto per avvicinarsi a quella cifra se vuole chiudere per il giovane esterno francese. Lo stesso calciatore sembra disposto ad affrontare una nuova avventura e andare a giocare per il Real.