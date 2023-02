Milan: nuovo arrivo in attacco, lo prendono in estate

Il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione dipenderà da tanti fattori, ma c’è un aspetto che riguarda il ruolo d’attacco che sarà sicuramente modificato vista la stagione attuale come si è conclusa.

Perché c’è stata grande difficoltà sotto il punto di vista realizzativo quest’anno per il Milan che continua a non avere continuità nei gol dei suoi attaccanti e presto potrebbero arrivare decisioni importanti.

Il calciatore sembra pronto per una nuova esperienza, perché il futuro nel suo attuale club sembra ormai destinato a durare ancora per poco. I prossimi mesi saranno utili per definire nei dettagli l’operazione.

Calciomercato Milan: deciso il futuro dell’attacco

Molti giocatori del Milan sono in bilico nel ruolo d’attacco per il futuro. Perché gli esterni sono da valutare e possono essere ceduti, da capire che fine faranno Brahim Diaz e De Ketelaere anche, così come Origi, Rebic e Ibrahimovic che hanno lasciato il solo Giroud a dover fare gli straordinari e stringere i denti in più occasioni, tanto che per lui è pronto il rinnovo già nei prossimi giorni con tanto di annuncio ufficiale. Poi molto dipenderà da Leao, se rinnoverà e sarà confermato o sarà ceduto per una grossa cifra che permetterà al Milan di fare nuovi investimenti anche per il futuro. Ma il Milan dovrà prima capire come terminerà la stagione, perché i rossoneri rischiano di essere fatti fuori dalla Champions League e questo cambierebbe tutto dal punto di vista economico e non solo.

Il club rossonero può pensare di dare via ad una nuova rivoluzione in quel caso, perché dopo la vittoria dello scudetto si farebbero dei passi indietro non previsi e che scatenerebbero una situazione spiacevole. Intanto, si valutano diverse piste per il club rossonero che può pensare anche di riportare un ex giocatore in rosa. Infatti, tra i tanti nome ci sarebbe quello di Aubameyang che può di nuovo firmare con il Milan. Già a gennaio ci sarebbero stati dei contatti con il Chelsea che però non ha dato l’ok definitivo alle condizioni che aveva posto la società rossonera. In estate però sarà tutto completamente diverso.

Milan: Aubameyang l’obiettivo in attacco

Il futuro di Pierre Emerick Aubameyang è incerto e il Milan pensa di ingaggiarlo. Il bomber gabonese è in scadenza 2024 con il Chelsea e Graham Potter non ha una considerazione ottima di lui. Troppi pochi i minuti concessi all’attaccante che in estate dirà addio.

Vista l’età di 33 anni e il contratto in scadenza si pensa ad una cessione per cifre davvero basse, anche verso i 10 milioni di euro o meno. Ecco perché il Milan vuole approfittare e comprare Pierre Emerick Aubameyang, come nuovo obiettivo della prossima estate per andare a rinforzare l’attacco.

Milan: la decisione di Aubameyang

Lo stesso Aubameyang sembra pronto ad accettare un trasferimento al Milan per tornare in Italia e giocare in Serie A dimostrando di essere ancora capace a fare la differenza. Il giocatore dovrà accettare però una riduzione notevole del suo stipendio.