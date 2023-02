Ansu Fati in Serie A: il Barcellona accetta 70 MLN

Ansu Fati è uno dei più grandi talenti di sempre eppure il Barcellona è pronto a cederlo. Tanti infortuni che hanno già caratterizzato la sfortunata carriera del giovane calciatore.

Il talento ha grande qualità e ancor di più personalità, tanto che a 18 anni ha iniziato ad indossare la maglia numero 10 di Leo Messi. Ora però il suo futuro in Spagna potrebbe interrompersi in anticipo.

Ha già fatto vedere di cosa può essere capace, eppure pare che il suo destino sembra essere quello di andare via dal Barcellona nella prossima sessione di mercato estiva.

Barcellona: Ansu Fati sacrificato

Sembra essere proprio questa la sensazione, quella che Ansu Fati venga sacrificato dal Barcellona con una cessione nel calciomercato estivo. Il suo esordio è arrivato nel 2020 con la maglia del Barcellona (a soli 17 anni) e da quando è andato via Messi che senza nessun peso che ha scelto e indossato la sua maglia numero 10. Ma non è stato proprio fortunato il giocatore, che ha dimostrato di essere uno dei migliori grandi talenti di sempre del calcio. Capace di giocate, gol, assist con grande semplicità nonostante la giovanissima età e vestendo la maglia numero 10 di un top club mondiale, è stato sfortunato e rallentato nel suo percorso di crescita a causa dei tanti infortuni.

Sono già 89 le presenze con 25 gol e 9 assist col Barcellona per Ansu Fati, tante di queste prestazioni però hanno un minutaggio molto basso. Intanto, ora si scalda anche il calciomercato per il giovane talento. Perché Xavi non sembra puntare forte su di lui, anche a seguito dei tanti infortuni che gli hanno fatto perdere forza e tranquillità, sia a livello fisico che mentale. Sono arrivati diversi colpi in attacco da parte del Barcellona e molti altri arriveranno nei prossimi mesi in vista della nuova stagione. Per questo motivo ora il Barcelloa ha messo in vendita Ansu Fati.

Barcellona: il prezzo di Ansu Fati

Può essere sacrificato proprio Ansu Fati dal Barcellona ha molti dubbi in attacco. Anche in questa stagione la partenza del giocatore è andata a rilento a causa dei vari problemi legati ai diversi infortuni anche degli anni passati, allo stesso modo però è riuscito a guadagnarsi minutaggio man mano fino a raggiungere 31 presenze e segnando 6 gol. Ma nonostante abbia giocato sempre quest’anno, non è considerato un titolare da Xavi che fa altre scelte.

Calciomercato: il prezzo di Ansu Fati

In Serie A c’è tanto interesse per Ansu Fati che ha stregato molti club, ma non sarà semplice comprare il talento del Barcellona che al momento lo valuta più di 70 milioni di euro. Per questo motivo è più probabile che il giocatore alla fine si ritrovi in un campionato come la Premier League. Tante offerte per lui.