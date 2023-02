Calciomercato, torna in Serie A: la decisione del mister

Addio a fine stagione. Il mister ha scelto la sua prossima destinazione. L’annuncio spiazza tutti, ecco cosa sta succedendo.

C’è ancora la possibilità di rivederlo in Serie A? Arrivano le ultimissime notizie riguardo il suo futuro.

Novità di calciomercato con il tecnico che è pronto ad intraprendere una nuova avventura in panchina. Può arrivare, a fine stagione, l’addio con la sua squadra. Ecco tutte le novità.

Addio a fine stagione, c’è la Serie A nel suo futuro? Le ultime

Svolta per quanto riguarda il futuro del tecnico che è pronto ad intraprendere una nuova avventura sulla panchina di una Nazionale. Una nuova esperienza per lui che, in carriera, ha vinto di tutto.

Emergono nuove novità riguardo l’arrivo di Ancelotti in Brasile, la Federazione è pronta a convincere il tecnico italiano che la prossima stagione saluterà il Real Madrid. Florentino Perez ha già fatto sapere, ai suoi più stretti collaboratori, di non proseguire con Carletto in panchina. Arriverà l’addio nel corso del prossimo calciomercato. A quel punto Ancelotti sarà pronto a firmare con una nuova società.

Tra le varie opzioni c’è anche quella del Brasile con la Nazionale verdeoro pronta ad accogliere Ancelotti.

Ancelotti ct del Brasile, la suggestione

E’ ancora vuota la panchina della Nazionale verdeoro. La Federcalcio brasiliana cerca un nuovo allenatore e tra le varie opzioni c’è anche quella di Carlo Ancelotti. Niente ritorno in Serie A, dunque, per l’ex centrocampista che sarebbe pronto ad intraprendere una nuova esperienza sulla panchina di una Nazionale di calcio. Già in passato è stato vicino all’Italia ma l’affare non è mai decollato, questa volta Ancelotti è pronto ad accettare la proposta del Brasile.

Brasile, hanno scelto Ancelotti

Secondo le ultimissime notizie di calciomercato, riportate dal portale brasiliano O Globo, la Federazione pensa ancora di ingaggiare e portare sulla panchina del Brasile Ancelotti che è pronto a dire addio al Real Madrid alla fine di questa stagione. Dopo il deludente Mondiale in Qatar la Nazionale verdeoro è ancora alla ricerca di un commissario tecnico dopo l’addio di Tite.

Intanto tra i vari nomi usciti fuori, da Mourinho a Guardiola, c’è anche quello di Carlo Ancelotti che ha rotto con Florentino Perez. Il presidente dei Blancos è pronto a mandare via Carletto la prossima estate. Per la sua sostituzione il Real pensa a Raul, attuale allenatore del Castilla.