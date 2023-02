Serie A, post partita teso: esonero deciso

Già nelle scorse settimane si erano registrate frizioni tra il tecnico e la dirigenza che, inevitabilmente, si sono amplificate a seguito della sconfitta di stasera e dopo gli ultimi deludenti risultati registrati dalla squadra in campionato.

I tifosi sono su tutte le furie, non sono per niente felici di come sta girando la stagione e hanno chiesto cambiamenti immediati alla società che ha sfruttato la situazione per prendere una decisione importante. Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Serie A avrebbe deciso di procedere con l’esonero del tecnico ritenendo decisiva per le sue sorti la sconfitta di questa sera.

Serie A, esonero deciso: le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei ma più in particolare in Serie A, che dall’inizio di questa stagione ha già visto ben 5 cambi in panchina.

Nell’aria ce ne sono di diversi che nelle prossime settimane potrebbero andare in porto, ma nel frattempo potremmo assistere ad un altro imminente viste le frizioni che si sono venute a creare con la società dopo l’ultima e forse decisiva sconfitta in questo campionato, l’ennesima in stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo il netto 0-3 contro la Juventus la Salernitana sarebbe tornata a mettere in discussione il posto di Davide Nicola che ora rischia nuovamente l’esonero.

La Salernitana valuta l’esonero Nicola: lui nel mentre prepara la sfida col Verona

Il posto di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana è tornato ad essere in bilico dopo la sconfitta di questa sera in campionato contro la Juventus. La dirigenza si aspettava una svolta nella stagione granata che, però, non sembra essere ancora arrivata.

Nel post partita dell’Arechi, però, Davide Nicola ha sviato ogni sorta di domanda inerente all’esonero definendosi concentrato sulla prossima sfida salvezza della Salernitana contro il Verona. Queste le parole del tecnico granata:

“Futuro? Sono concentrato a preparare al meglio il Verona ma non ho intenzione di dirvi come giocheremo. Dobbiamo lavorare, e sono sicuro che con quello in campo riusciremo ad ottenere i risultati che vogliamo noi.”

Salernitana-Juventus: il commento di Nicola

In conclusione della sua conferenza stampa nello stadio Arechi Davide Nicola ha anche commentato la prestazione della sua Salernitana contro la Juventus, analizzando cosa è andato è cosa no:

“Sono parzialmente soddisfatto della partita. Sapevamo che la Juventus non ha questi punti in classifica e quindi ha dei valori. Abbiamo preso gol in un momento chiave, poi ci siamo detti di non farla scappare ulteriormente. Nella ripresa potevamo fare qualcosa in più. Nel primo tempo però abbiamo tenuto bene in campo, la squadra ci stava soddisfacendo. Peccato per quel gol subito da polli”.