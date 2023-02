Milan, Maignan non torna più: si allungano ancora i tempi di recupero

Oramai le condizioni di Mike Maignan sono diventate un vero e proprio caso. Out da fine settembre per un problema al polpaccio, il portiere francese dava parvenza di poter tornare in campo con il Milan nelle prossime settimane, ma a quanto pare così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’impressione è che Mike Maignan possa addirittura non tornare più in campo con la maglia del Milan in questa stagione, visto che si sono allungati ancora una volta i tempi di recupero per il portiere dall’infortunio al polpaccio.

Dalle parti di Milanello ci si sta interrogando come tutto questo sia possibile, senza effettivamente trovare una risposta valida. A questo punto, dunque, Tatarusanu difenderà la porta del Milan per ancora tanto tempo.

Milan, Maignan ancora out: le ultime

Gli esami strumentali ai quali si era sottoposto il portiere nelle scorse ore avevano dato speranza a Pioli ed a tutto il Milan di riavere a disposizione Maignan fra qualche settimana, forse proprio nella prossima in occasione della sfida di Champions di San Siro contro il Tottenham, ma così alla fine non sarà.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maignan ha ancora bisogno di tempo per recuperare dall’infortunio al polpaccio e per questo motivo il suo rientro in campo con la maglia del Milan slitta ancora una volta.

Sia Maldini che Scaroni avevano detto poco tempo fa che il portiere sarebbe tornato a disposizione di Pioli per febbraio, senza mai dire una data precisa, ma a questo punto è molto complicato che questo possa accadere.

Fissato il nuovo obiettivo di Maignan: ecco quando punta a tornare in campo con il Milan

Oramai questo infortunio sta diventato una vera e propria telenovela dalle parti di Milanello. Da che doveva tornare in campo nella prima di gennaio contro la Salernitana Mike Maignan ha subito una serie di ricadute che hanno fatto slittare il suo rientro in campo, l’ultima notificata questa mattina da la rosea.

Se prima il portiere francese puntava a tornare in campo con i suoi compagni nella sfida di Champions contro il Tottenham, a San Siro, ora non è più così. Stando alle ultime notizie, complice anche qualche fastidio di troppo al polpaccio, è cambiato nuovamente il programma.

In qualche modo il Tottenham ha sempre a che fare con Maignan, visto che il portiere francese ha nel mirino quello di tornare a disposizione di Pioli proprio per la sfida di ritorno di Champions del Milan a Londra.

Milan-Maignan, parola d’ordine: prudenza

I tifosi del Milan sono stanchi e vogliono tornare a vedere Mike Maignan difendere i pali della squadra rossonera, ma ad oggi la parola d’ordine da usare vero l’infortunio del portiere francese è prudenza. Accelerare i tempi potrebbe significare un rischio non indifferente, ed è per questo motivo che lo staff medico di Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di forzare i tempi, già lunghi di loro.

Tottenham-Milan è un obiettivo concreto per Maignan, ma qualora non fosse ancora pronto il rientro dell’ex Lille potrebbe ancora una volta slittare. Prudenza e pazienza, questo serve.