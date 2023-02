Juventus, altro infortunio e tempi di recupero lunghi: il comunicato

L’infermeria della Juventus continua a riempirsi giorni dopo giorno, in quella che sembra essere una stagione sfortunata sotto questo punto di vista per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri i bianconeri sono riusciti a tornare a vincere in campionato imponendosi sulla Salernitana, ma quella dell’Arechi è stata una serata agrodolce per la Juventus visto che un altro giocatore si è infortunato.

Uscito dolorante da mezzo al campo, le smorfie di dolore del giocatore hanno immediatamente allarmato Allegri e tutto il tifo che non aspettavano altro che novità in merito alle condizioni del bianconero. Raggiunto stamattina il J-Medical per sottoporsi ad serie di esami, tramite un comunicato ufficiale la Juventus ha svelato i risultati della visita medica alla quale si è sottoposto il giocatore a seguito dell’infortunio subito ieri sera.

Infortunio Juventus, sospiro di sollievo per Allegri: le ultime

All’uscita dal campo del giocatore dallo staff medico della Juventus non sembrava trapelare nulla di positivo sulle condizioni del bianconero. Bisognava però aspettare la certezza degli esami per poter tirare le somme, risultati arrivati in mattinata e che hanno fatto tirare un grande sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri che, nel post partita di ieri, si era detto molto pessimista.

Nella nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la Juventus ha infatti comunicato cha gli esami ai quali si è sottoposto Miretti in mattinata a seguito dell’infortunio subito ieri a Salerno hanno scongiurato ogni possibile frattura alla caviglia.

Il peggio è dunque superato, anche se le condizioni del centrocampista andranno valutate giorno in giorno per capire anche la reale entità -e gravità- della distorsione che ha subito.

Infortunio Miretti: il comunicato della Juventus

Allegri e tutto il mondo Juventus possono tirare un grosso sospiro di sollievo a seguito dei risultati degli esami ai quali si è sottoposto stamattina Fabio Miretti dopo l’infortunio alla caviglia subito ieri nella trasferta dell’Arechi di Salerno.

Completata la visita al J-Medical, la Juventus ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale sui propri canali aggiornando le condizioni di Miretti dopo l’infortunio, scongiurando il peggio.

Questo il comunicato dei bianconeri: Questa mattina Fabio Miretti, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“.

Juventus: i tempi di recupero per Miretti

Non sono ancora stati stabiliti dei precisi tempi di recupero da parte dello staff medico della Juventus per Fabio Miretti dal suo infortunio alla caviglia. Una cosa è certa però: il centrocampista verrà valutato giorno dopo giorno dai medici bianconeri e salterà inevitabilmente la sfida di domenica allo Stadium contro la Fiorentina.