Caso Zaniolo: annuncio ufficiale della Roma

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro del giocatore italiano che si è appena trasferito in Turchia per firmare con il Galatasaray. Dalla Roma arriva però un annuncio su Zaniolo.

Rottura definitiva tra il club giallorosso e il giocatore. Le ultime settimane sono state un inferno per tutti, in particolare il giocatore. Ora però dalla Roma si sfogano sulla vicenda.

E’ diventato ufficiale proprio nelle ultime ore l’arrivo in Turchia del giocatore. Per lui pronta una nuova avventura che permetterà di vederlo giocare in futuro di nuovo però in Serie A.

Calciomercato: Zaniolo al Galatasaray, il motivo

Una rottura definitiva tra Zaniolo e la Roma a causa di una lite tra giocatore e club riguardo il rinnovo di contratto. Sembrava tutto pronto per la firma, vista la scadenza 2024 e come si è chiusa la scorsa stagione con il giocatore decisivo in finale di Conference League per il primo trofeo europeo del club giallorosso. Poi però la nuova stagione ha portato dei problemi evidenti, perché l’accordo economico (troppo elevata la richiesta di 5 milioni quasi) non è stato trovato. La Roma giocava al ribasso sperando anche di avere risposte sul campo dal giocatore, che quest’anno è parso più nervoso del solito e sempre meno concreto.

Per questo la Roma ha deciso di rimandare tutto, fino alla decisione del talento italiano di dire addio già a gennaio, facendo richiesta ufficiale al giocatore. Il suo desiderio era quello di andare al Milan con cui Zaniolo aveva un accordo, ma nulla da fare con la Roma, ampia distanza sul formula e cifre. Le uniche offerte ufficiali sono arrivate dal Bournemouth, destinazione non gradita al giocatore e dal Galatasaray che ora ha comprato Zaniolo.

Roma: le parole di Tiago Pinto su Zaniolo

Zaniolo è arrivato a Istanbul per giocare col Galatasaray e non ha avuto l’accoglienza che ci si aspettava. Perché la situazione è drammatica in Turchia a causa del terremoto che ha portato via migliaia di vittime e distrutto tutto. I tifosi lo aspettano però sul campo, a differenza della Roma che chiuso definitivamente con lui. Nelle ultime ore sono anche arrivate le parole di Tiago Pinto in conferenza stampa sulla cessione di Zaniolo:

“Se qualcuno pensa che lui è andato via per la mancanza del rinnovo allora si sbaglia totalmente. Nicolò è stato amato come pochi giocatori. Se poi chiedono di andar via diventa diverso. Le uniche offerte sono state di Bournemouth e Galatasaray, faccio una riflessione personale sull’addio per capire se sono scarso io o qualcosa non va”.

Calciomercato: Zaniolo in Serie A in futuro

Intanto, c’è una bvariabile con il prezzo di Zaniolo nel contratto con il Galatasaray. Cifre abbordabili per la Serie A, con le squadre italiane pronte a prenderlo.