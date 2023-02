Serie A, colpo Scudetto per il 2024: arriva Hojlund

Il calciomercato in Serie A si infiamma e tutte le strade portano a Hojlund. Sta brillando in Serie A, con l’Atalanta, tanto da essere considerato come colpo Scudetto per il 2024, ora che il club muove i primi passi verso la prossima annata.

Un quotidiano questa mattina ha svelato quanto accadrà a fine stagione, con la Dea pronta a cederlo a cifre importanti e un club, per il futuro, lo starebbe fortemente seguendo.

Un colpo Scudetto, per un futuro che vedrebbe rivoluzionato il proprio attacco, per uno dei club principali in Italia. In Serie A c’è chi sta facendo bene in avanti ma, ciononostante, tutte le attenzioni potrebbero essere poste appunto sul bomber atalantino, per il presente e il futuro.

Calciomercato, colpo Hojlund: la destinazione a sorpresa

È stato capace, assieme a Lookman, di spodestare da un ruolo di titolare sia Zapata che Muriel, che non hanno più il posto garantito nell’attacco di Gian Piero Gasperini.

Hojlund piace, e non poco, in Serie A e all’estero. Il bomber inserito nella rosa di Gasperini nel corso dell’ultima estate è solo l’ennesima ciliegina sulla torta di un progetto che continua ad avere la sua importanza, in terra lombarda.

L’Atalanta andrà a monetizzare con il colpo Hojlund, che è pronto a piazzare il Napoli. Gli azzurri potrebbero prenderlo qualora Osimhen decidesse di andar via a fine stagione, dando a Spalletti le alternative in avanti con lui e Simeone, senza dimenticare la duttilità di Raspadori, per l’attacco che sarà dei possibili campioni d’Italia.

Mercato Napoli, Hojlund sostituto di Osimhen: le ultime

Hojlund farebbe da sostituto diretto di Victor Osimhen. Lo rivelano i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno perché, solo di fronte a questa opzione, il Napoli andrebbe a fiondarsi su di lui, scippandolo così all’Atalanta. Perché la valutazione di mercato che ne fa Percassi, assieme al ds Umberto Marino, è enorme. Non alle condizioni del Napoli che, per il suo futuro, ha già in rosa elementi come Simeone e Raspadori. Solo di fronte all’occasione di mercato, con cessione per Osimhen, De Laurentiis andrebbe a fiondarsi sul bomber dell’Atalanta.

Ultime Napoli, piace Hojlund: i numeri del bomber

Rasmus Hojlund ha soli 20 anni ed è un classe 2003. Rappresenta il futuro dell’Atalanta ma, di fronte all’ipotetica cessione di Osimhen, potrebbe rappresentarlo per il Napoli. L’attaccante danese, alle sue prime presenze in Serie A, ha praticamente già brillato. Perché i numeri parlano chiaro, fino ad ora con la maglia della Dea ha già trovato 5 gol in 19 apparizioni.