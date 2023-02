Roma: Mourinho scontento, il motivo

La Roma deve gestire una situazione davvero complicata, forse la più difficile che si è venuta a creare negli ultimi anni perché ora Mourinho non è contento e minaccia l’addio dal club giallorosso.

Le ultime settimane sembrano aver inclinato i rapporti tra le parti per una vicenda in particolare e ora potrebbe diventare davvero una situazione spiacevole che metterebbe tutti in un momento difficile anche per il futuro.

La Roma ha scelto l’allenatore portoghese per dare via ad un nuovo progetto e nel momento migliore potrebbe tutto saltare definitivamente per dei problemi evidenti con la società giallorossa.

Calciomercato Roma: Mourinho scontento

Nelle ultime ore di mercato si è chiuso il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray in maniera ufficiale e, come scrive il Corriere della Sera, non tutti sono rimasti felici da questa situazione. In particolar modo José Mourinho che ha fatto notare alla Roma come il calciomercato abbia indebolito la rosa. Il giocatore non è stato sostituito in questa finestra di mercato, con la Roma che però in zona offensiva ha preso Solbakken, ma non un sostituto all’altezza secondo l’allenatore portoghese. Per questo motivo ora si è creato un caso.

Dopo quello di Zaniolo potrebbe essere presto il momento dell’addio anche per l’allenatore. Perché a fine stagione José Mourinho può dire addio alla Roma perché non contento dalle scelte che la società ha deciso di fare, da Zaniolo ad altre situazioni. Ora l’obiettivo resta quello di entrare in Champions League per la prossima stagione ed è bagarre tra tante squadre in Serie A. Al momento il club capitolino sarebbe in zona Champions perché al terzo posto con 40 punti. Tutto rimandato a fine stagione per il futuro dell’allenatore.

Roma: Mourinho addio, torna al Chelsea

Sui media inglesi c’è la conferma, che riguarda il ritorno di Mourinho al Chelsea dopo la Roma. A fine stagione, a prescindere dal risultato del club giallorosso, sarebbe sempre più vicino l’addio dello Special One portoghese per tornare in Premier League. C’è una possibilmente concreta con il club londinese dei Blues, che hanno cambiato proprietà e vogliono un nome di spessore in panchina. Dopo Tuchel anche Potter rischia l’esonero.

La nuova proprietà del Chelsea sta pensando a Mourinho seriamente e lo stesso fa il tecnico. Perché a Roma ora si è complicata la storia d’amore tra lui e il club, con la società che però farà di tutto per tenere ancora l’allenatore dei sogni. Il presidente Friedkin non vuole fare passi indietro e vuole far ancora sognare i tifosi con altri trofei in vista del futruo.

Roma: Mourinho via per la famiglia

Molto della scelta di Mourinho di lasciare la Roma peserà sull’aspetto familiare. Perché è a Londra proprio che vive la famiglia del portoghese, che può pensare di tornare vista la forte mancanza.