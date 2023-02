Riscatto non obbligatorio, Simeone in una rivale: si può chiudere per luglio

Il riscatto per il cartellino del “Cholito” Simeone non è obbligatorio e, seppur convincente la sua avventura in maglia partenopea, potrebbe finire in una rivale a fine stagione.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato quelle che sono le ipotesi per il futuro. E, con la massima attenzione per quanto riguarda le vicende legate al futuro della capolista in Serie A, occhio agli stravolgimenti che subirebbe nel prossimo campionato.

Simone fa letteralmente impazzire una rivale Scudetto del Napoli, che è stata tagliata fuori anche dai gol che ha portato il talento argentino che, questa stagione, avrebbe potuto giocare anche di più se non si fosse trovato davanti l’uragano Osimhen.

Calciomercato, cambia il futuro di Simeone? La notizia sul mancato riscatto

Sta brillando al Napoli, malgrado o scarso impiego. È Giovanni Simeone il giocatore in più di questo Napoli, la forza che permette a Spalletti di continuare a puntare sulle sue riserve, nonostante l’ingombrante presenza di Osimhen, che non permette né a Simeone né a Raspadori di finire tra i titolari, domenica dopo domenica.

Simeone infatti cerca spazio e potrebbe trovarlo altrove, qualora il Napoli dovesse decidere di non riscattarlo.

Il Napoli, ad oggi, sembra convinto su Giovanni Simeone, ma Spalletti e Giuntoli hanno voluto preservarsi una possibilità legata alla decisione, tutta da prendere, in merito al futuro di Simoene. E in Serie A, in caso di mancato riscatto, c’è un club che sarebbe pronto a prelevare Simoene: è il Milan, che andrebbe a utilizzarlo come titolare del club rossonero, per il prossimo anno.

Mercato Milan, opzione Simeone: solo in un caso

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, sul riscatto di Giovanni Simeone. Il centravanti argentino non ha un obbligo di riscatto e il Napoli stesso può godere della facoltà di scegliere, su cosa fare con lui. La sensazione è che, a fine stagione, i partenopei andranno a confermare il tutto attraverso il riscatto, ma occhio al futuro, col Milan che resta in agguato. I rossoneri andrebbero, al contrario di quanto succede al Napoli, a garantirgli un posto da titolare indiscusso, con Giroud unica alternativa dietro, considerando che il futuro di Lazetic sembra altrove, così come quello di Ibrahimovic, arrivato ormai verso la chiusura della sua carriera.

Ultime Milan, desiderio Simeone: i numeri del Cholito

Riserva di lusso, potendo diventare un titolare importante a Milano, coi rossoneri. È quanto emerge sul Cholito Simeone che, quest’anno, ha fatto male anche al Milan a San Siro, nella “sfida Scudetto” che fu nella prima parte di stagione e che andò a lanciare il Napoli verso un primo posto, oggi consolidato. Ha trovato, con il Napoli, la bellezza di 8 gol in 18 partite, ma il dato che impressiona è legato al minutaggio. In Serie A trova una rete ogni 57 minuti, discorso analogo per la Champions: una rete ogni 62 minuti.