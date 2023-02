Juventus: acquisto a centrocampo, è ufficiale

Arrivano notizie di calciomercato per la Juventus e i tifosi bianconeri. In un momento così delicato per la società c’è un annuncio ufficiale fondamentale per il mercato del futuro.

Perché al momento la situazione per la Juve è davvero difficile e delicata, ma qualcosa si è già mosso in vista delle prossime stagione nonostante economicamente la Juve può fare ben poco finché non si capirà quale sarà il futuro.

E’ già arrivato l’annuncio ufficiale. Perché nonostante il cambio di società non sono cambiati gli accordi e la Juve ha mantenuto le promesse date, una notizia che farà sicuramente felice i tifosi.

Calciomercato Juve: colpo a centrocampo

Il calciomercato della Juventus sarà totalmente diverso le prossime stagione se dovesse cambiare qualcosa dal punto di vista delle sanzioni che riguardano l’inchiesta prisma portata avanti in questi mesi dalla Procura di Torino. Già è arrivata una penalizzazione importante di 15 punti in campionato che, se dovesse essere confermata, potrebbe condizionato tanto il cammino e le strategie future della Juve. Perché la società dovrà poi valutare quelle che saranno le scelte da prendere per evitare grossi e ulteriori guai.

Senza Champions League in futuro sarà tutto diverso per la Juve che deve tenere i costi bassi per quello che avverrà nei prossimi anni. Per questo si riparte dai giovani e dai talenti italiani come un tempo, tra questi ci sono alcuni già in rosa che saranno confermati. Nel reparto di centrocampo ci saranno dei cambiamenti per la Juventus ma chi è certo di restare al momento, in attesa dei processi, è Manuel Locatelli appena riscattato dal Sassuolo.

Juventus: riscattato Locatelli, le cifre

La Juventus ha riscattato Manuel Locatelli che era in prestito dal Sassuolo. Un rinforzo a titolo definitivo da parte del club bianconero che chiude l’affare in maniera ufficiale, raggiunto l’opzione per il riscatto obbligatorio.

Il centrocampista italiano arriva alla Juventus per un prezzo di 25 milioni di euro, ma che potrebbero aumentare e variare, fino a raggiungere le cifre di 37,5 milioni per quella che sarebbe poi la vendita definitiva. Locatelli ha firmato con la Juventus fino al 2026 e, salvo brutte sorprese dai processi, potrebbe anche pensare di rinnovare con il club bianconero con cui si trova molto bene.

Juventus: i numeri di Locatelli

Locatelli alla Juventus è subito diventato uno dei leader in campo e nello spogliatoio. Per lui già 68 presenze in maglia bianconera, dove ha anche totalizzato 3 gol e messo a segno 5 assist vincenti per i suoi compagni di squadra. Il giocatore ha un considerazione importante da Allegri alla società e fino ai suoi compagni di squadra. Ma il suo futuro potrebbe essere anche altrove, visto che Arsenal e grandi club continuano a seguire la sua crescita.