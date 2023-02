Calciomercato, Ronaldinho in campo: firma per la big, l’annuncio

Il calcio e il calciomercato riservano sorprese di ogni genere quotidianamente. Le ultime notizie parlano del ritorno in campo del nome “Ronaldinho”.

La stella del calcio brasiliano ha lasciato un segno in tutto il mondo con le sue giocate e la sua qualità, tanto da essere definito come uno dei migliori calciatori della storia. E ora la sua storia non è ancora finita e potrebbe ripartire dai grandissimi palcoscenici. Negli anni in cui ha militato nei grandi club, Ronaldinho si è distinto per tecnica e qualità. Difficilmente si è raggiunto vette tanto alte e ha scritto la storia di diverse società.

Calciomercato, Ronaldinho torna nella big: ma è il figlio

João Mendes de Assis Moreira, nonché il figlio di Ronaldihno, ha rescisso il suo contratto con il Cruzeiro ed è ormai pronto a mettere nero su bianco il nuovo accordo con il top club mondiale. Si tratta di un classe 2005 brasiliano di nazionalità, ma con passaporto spagnolo e rappresentato legalmente dallo zio, Roberto de Assis.

Ronaldinho dice che suo figlio sta per firmare per il la big mondiale, ma il club non conferma la notizia. Non si tratta di un ragazzo qualsiasi, ma di un talento clamoroso che lo stesso padre descrive come forte quanto lui o di più. Secondo le ultime notizie di mercato, il figlio di Ronaldonho sta per compiere 18 anni e ha anche il passaporto spagnolo. Ronaldinho, il figlio infiamma il calciomercato: firma per il Barcellona? Ronaldinho ha annunciato che suo figlio è prossimo a firmare per il Barcellona: sarà un super colpo di calciomercato. Il club blaugrana, però, non ha confermato le parole dell’ex campione e restano da capire i motivi. Il giovane Joao è arrivato a Barcellona verso la metà di gennaio per provare con la squadra che fu di suo padre. Ssecondo il racconto della stampa locale dopo una prima prova il presidente Joan Laporta ha chiesto un supplemento di tempo per il ragazzo. Il figlio di Ronaldinho è un centravanti e che in Spagna è arrivato perché è stato liberato dal Cruzeiro, che evidentemente non l’ha considerato per la propria prima squadra. Mentre tutti parlavano del provino prolungato del figlio di Ronaldinho al Barcellona, il club faceva sapere che al ragazzo era semplicemente stato dato il permesso di utilizzare le strutture del club per allenarsi e mettersi in forma.

Ronaldinho annuncia il figlio al Barcellona: resta il mistero

Ronaldinho ha annunciato in prima persona il passaggio del figlio al Barcellona. L’ex stella del calcio brasiliano ha parlato così alla trasmissione Tu Diràs.

“Non sarò mai lontano dal club perché il Barcellona è parte della mia vita. Ovunque andrò lo porterò con me. Ora che mio figlio firmerà per il Barcellona sarò sicuramente più presente”.