Juventus, vittoria agrodolce: Allegri annuncia un altro infortunio

La Juventus vince contro la Salernitana in una “sfida salvezza” ed aggancia Monza ed Empoli in classifica. I bianconeri lo fanno imponendosi anche nettamente sugli uomini di Nicola per 3 a 0, ma qualcosa ha rovinato la serata di festa della Vecchia Signori.

Intervenuto nella conferenza stampa nel post partita dell’Arechi, infatti, Massimiliano Allegri ha annunciato un nuovo infortuno in casa Juventus, l’ennesimo della stagione per i bianconeri. Con Pogba ancora fermo ai box il tecnico livornese sarà costretto a rimodellare ancora una volta la formazione per fare fronte a questa nuova, importante, assenza.

Dalle prime sensazioni non trapela nulla di positivo, come confermato anche dallo stesso Allegri che si è visto visibilmente preoccupato per le condizioni del suo giocatore.

La Juventus vince ma perde un titolare per infortunio

La clamorosa sconfitta di domenica scorsa contro il Monza aveva reso questa trasferta di Salerno molto più decisiva di quanto effettivamente non doveva esserlo alla vigilia. Nonostante le difficoltà la Juve è riuscita a reagire sul campo e vincere -meritando- contro una Salernitana praticamente mai pericolosa.

Anche in una serata positiva c’è comunque quella nota che stona e rovina la serata bianconera. Intervenuto in conferenza stampa nel post partita dell’Arechi Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Fabio Miretti dopo l’infortunio di questa sera non annunciando sicuramente niente di positivo per la Juventus.

Il tecnico bianconero ha infatti così parlato del problema del suo centrocampista: “Come sta Miretti? Male. Non riesce ad appoggiare il piede a terra. Nei prossimi lo valuteremo.”

La Juve perde Miretti ma recupera Vlahovic: parla Allegri

Se da un lato la Juventus ha perso per infortunio Miretti dall’altro ha recuperato Dusan Vlahovic, che ha dato parvenza di essere tornato quella macchina da gol che solo un anno fa aveva convinto la dirigenza bianconera a sborsare ben 70 milioni di euro.

Il serbo era sicuramente il più atteso della sfida, ed ha risposto senza fronzoli presente. Allegri lo ha aspettato, supportato e difeso, e nel post partita di questa sera ha così parlato del ritrovato Vlahovic:

“Vlahovic? E’ più leggero e brillante, tecnicamente ha fatto molto bene, ed i due gol ne sono stati la dimostrazione. Lo sapevo! Stasera comunque non era semplice end il recupero di tutti, o in parte, è stato fondamentale.”

Allegri svela l’obiettivo stagionale della Juve

15 punti in classifica di penalizzazione sono tanti, ma a piccoli passi si può continuare a sognare un posto in Europa che se prima era cosa sicura ora è più un’utopia. Almeno questa è la visione di Massimiliano Allegri che ha svelato l’obiettivo per questa stagione della Juventus, non smuovendosi di un centimetro da quanto detto già nelle scorse settimane:

“Obiettivo? Ce ne siamo posti un paio nello spogliatio, ossia raggiungere chi ci sta davanti e poi andare nella parte sinistra della classifica. Poi c’è la Coppa Italia con l’Inter e l’Europa League. Stasera era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 e saremmo terzi in classifica. Si guarda la classifica attuale”.