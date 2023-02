Scelta fatta: è il nuovo CT della Nazionale, l’annuncio

Finito il Mondiale, con la Nazionale che ha avuto esperienza anonima, ecco lo stravolgimento che riguarda il posto da CT con la Federazione.

Perché le volontà della stessa, sono state chiarite, con l’esonero che è arrivato a sorpresa, per la scelta poi di un nuovo Commissario Tecnico al quale affidare il progetto che porta non sono all’Europeo, nel quale tornare ad essere protagonisti, ma soprattutto al Mondiale.

Lo vogliono i tifosi, lo vuole la Federazione, dopo i fallimenti vissuti di recente. E tutto partirà dal nuovo allenatore in panchina, l’italo-tedesco.

Decisione presa: sarà l’italo-tedesco il nuovo CT

Decisione presa, dopo alcuni rumors che erano emersi circa la posizione dell’allenatore italo-tedesco, per un ruolo da Commissario Tecnico.

CT della Nazionale, dopo il fallimento ai Mondiali vissuto dalla Federazione e che non è stato ben colto dai tifosi che hanno manifestato ogni malumore attraverso proteste che sono andate oltre il “lecito”, per la guerriglia emersa poi in Belgio.

E infatti, il nuovo CT del Belgio potrebbe essere Domenico Tedesco. Il tecnico, ex calciatore classe ‘85 sarebbe il profilo giusto per il futuro dei Diavoli Rossi.

Domenico Tedesco CT del Belgio: la notizia

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare le ultime notizie legate al ruolo da CT di Domenico Tedesco, con il Belgio. Erano diversi i candidati per un posto in panchina e grandi nomi non sono mancati. Il promettente allenatore italo-tedesco, sarebbe ora il tecnico in pole per un posto in panchina. Il Belgio ripartirebbe da lui, in un progetto che vede Tedesco come principale artefice della rivoluzione belga, per la Nazionale.

Sono diverse le Nazionali che hanno cambiato guida tecnica e ora si prepara a farlo anche il Belgio che, dopo aver visto tra i candidati anche leggende del calcio come Henry e non solo, punterà tutto sulla brillantezza del gioco di Domenico Tedesco.

Ultime su Tedesco, i numeri del futuro allenatore del Belgio

Sarà Domenico Tedesco il CT del Belgio del futuro, in un quadriennale che andrà a firmare per accordarsi su un progetto che lo vedrà alla guida della formazione belga, selezionando i migliori nuovi talenti del calcio belga, rivoluzionando quella che è stata una vecchia gestione non all’altezza delle aspettative. Il tecnico di Rossano arriverebbe da svincolato, attualmente libero, dopo aver già totalizzato – nonostante i soli 37 anni – 132 vittorie da allenatore nelle totali 251 partite da tecnico, in panchina.