Il futuro di Karim Benzema è al centro di numerose voci di calciomercato. Il fenomeno francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e questa volta l’addio al Real Madrid sembra scontato. Ci sono molte voci sulla sua prossima esperienza e tutti i top club stanno provando a convincerlo per firmare subito.

Benzema si è detto particolarmente legato al Real Madrid e difficilmente potrà accettare la corte di Barcellona e Atletico Madrid. Le altre pretendenti sono anche italiane e la situazione potrebbe portare al clamoroso accordo già nelle prossime settimane. Intanto il numero 9 del Blancos vuole continuare a vincere a Madrid e poi deciderà.

Calciomercato, futuro Benzema: addio al Real Madrid

Il futuro di Karim Benzema potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il campione francese ha appena vinto il Pallone d’Oro e potrebbe trovare una nuova soluzione in Europa. Ha ancora tanto da dare al calcio a grandissimi livelli e potrebbe decidere di trovare qualche accordo importante con i migliori club al mondo.

Karim Benzema è il sogno di mercato di tutti i top club mondiali. La situazione è in continuo divenire e il suo futuro potrebbe essere al centro di numerose voci. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e difficilmente rinnoverà con i Blancos.

Il futuro di Benzema potrebbe essere in Serie A. Si è aperta l’occasione d’oro di vivere una nuova esperienza e anche i club italiani ci provano.

Benzema lascia il Real Madrid: scelto il sostituto

Karim Benzema lascia il Real Madrid al termine del contratto. A giugno il suo addio sarà ufficializzato e potrà cominciare una nuova grande esperienza europea. In passato ha giocato in Francia, al Lione, e poi ha speso tutta la sua carriera in Spagna, con la maglia dei Galacticos.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Real Madrid ha già individuato in Alvaro Rodriguez il sostituto di Karim Benzema. Il giovanissimo attaccante uruguayano è al centro di numerose voci, visto che segna a raffica con i giovanissimi del Real ed è stato attenzionato da Carlo Ancelotti.

Il classe 2004 sarà il sostituto di Benzema e andrà ad arricchire il reparto offensivo che già conta giovanissimi campioni come Vinicius, Rodrygo, Reinier e Endrick.

Benzema occasione per la Serie A: firma a parametro zero

La Serie A sogna Benzema nel calciomercato a parametro zero. Il francese è ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione e può fare ancora la differenza a livelli straordinari. Milan e Juventus, in primis, potrebbero tentare di prendere il grande campione, visto che potrebbero restare senza il centravanti di riferimento attualmente.

L’addio di Giroud e Ibrahimovic è possibile, così come quello di Dusan Vlahovic e stanno cercando un sostituto. Il francese lascia a zero ed è una grande opportunità, anche se il Bayern Monaco e il PSG stanno pensando a lui per prenderlo.