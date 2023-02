Juventus, svelato il futuro di Pogba: l’annuncio spiazza tutti

Oltre a vicende extra campo negli ultimi giorni in casa Juventus sta tenendo banco anche la questione riguardante il futuro di Paul Pogba. Negli scorsi giorni si è parlato addirittura di rescissione fra le parti, soluzione giustificata dal fatto che il francese non ha praticamente mai messo piede in campo con la Juventus dal suo ritorno ad agosto.

Nel pre partita della sfida dell’Arechi contro la Salernitana, si è cercato di mettere però un pò di ordine alla faccenda. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il chief officer della Juventus Francesco Calvo ha svelato il futuro di Paul Pogba, spiazzando tutti.

Juventus, addio Pogba? Calvo svela tutto

La situazione di classifica ed extra campo non aiuta la Juventus che negli ultimi giorni ha dovuto far fronte anche ad alcune indiscrezioni in merito al futuro di Paul Pogba. Dal suo ritorno a Torino il francese non ha praticamente mai dato il via alla sua seconda esperienza juventina perchè perennemente infortunato.

Questo ha fatto e non poco rumoreggiare il tifo bianconero ed alcuni addetti ai lavori che, addirittura, avevano iniziato ad ipotizzare una rescissione contrattuale fra la Juventus e Pogba.

Questo ha rischiato di mettere ancora più confusione dalle parti della Continassa ma, intervenuto nel pre partita della sfida di Salerno contro la Salernitana, il chief officer della Juventus Francesco Calvo ha parlato e definito una volta e per tutte il futuro bianconero di Pogba, ponendo fine ad ogni indiscrezione:

“Pogba? Abbiamo sentito le voci di questi ultimi giorni, ma non c’è nulla di vero. E’ stato e sarà un acquisto importante e sicuramente a lungo termine. Ci sta che durante un percorso ci siano degli imprevisti, ma lo aspettiamo con entusiasmo e fiducia.”

Juventus, Pogba rimane per incidere: ecco quando potrebbe rientrare

Nel suo processo di guarigione Paul Pogba ha riscontrato non pochi intoppi che, difatti, lo hanno reso indisponibile per gran parte della stagione. Cavalcando l’onda di questo momento negativo della sua carriera si è più volte ipotizzata negli scorsi giorni una sua rescissione con la Juventus, ipotesi completamente smentita dai Calvo.

Dopo le parole del chief officer si è dunque sicuri che Pogba rimane e rimarrà anche in estate alla Juventus per tornare ad essere decisivo con la numero 10 bianconera. C’è bisogno da fare solo un “piccolo” step, il ritorno in campo, che adesso sembra essere sempre più vicino.

Stando alle ultime notizie, infatti, la speranza di Allegri è quella di tornare ad avere a disposizione Pogba o per la Fiorentina o per il Nantes la prossima settimana.

Juventus: non solo Pogba, Calvo parla di obiettivi futuri

Oltre a delucidare ed aggiornare il mondo bianconero sulle condoni e sul futuro di Pogba, Francesco Calvo ha anche parlato degli obiettivi futuri della Juventus a fronte di tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane:

“Quest’anno stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì in Coppa Italia abbiamo fatto un’ottima prestazione e ci siamo qualificati per le semifinali, per cui siamo molto soddisfatti. Per quanto riguarda il campionato ormai pensiamo partita per partita: questo è l’aspetto importante allo stato attuale delle cose”.