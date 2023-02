Calciomercato, accordo raggiunto con Isco: destinazione a sorpresa

Dopo il mancato approdo all’Union Berlino Isco sarebbe stato avvicinato da diversi club intenzionati ad ingaggiarlo per questa seconda parte di stagione. Si è dunque parlato tanto in questi giorni del futuro dello spagnolo che, a quanto pare, sembrerebbe aver preso una decisione.

Stando alle ultime notizie, infatti, Isco avrebbe raggiunto in queste ultime ore l’accordo con il club per il suo trasferimento in questo calciomercato, stupendo un pò tutti visto che si tratta di una destinazione a sorpresa.

Lo spagnolo è pronto ad iniziare questa nuova avventura e rimettersi in gioco dopo le ultime complicate stagioni fra Real Madrid e Siviglia.

Calciomercato, offerta fatta per Isco: le ultime

In questa sessione invernale di calciomercato si è parlato tanto del futuro di Isco Alcaron che, dopo essere stato il colpo dell’estate per il Siviglia, ha incredibilmente rescisso con il club andaluso dopo alcune frizioni createsi con l’ambiente, più in particolare con mister Sampaoli.

Diversi sono i club che hanno provato ad ingaggiare lo spagnolo, dalla Salernitana alla Roma, arrivando all’Union Berlino che sembrava essere quello che ci era riuscito. Il club tedesco era infatti ai dettagli dell’accordo con Isco, saltato a causa di un “capriccio” last minute dello spagnolo. Ora è tutto di nuovo in gioco, anche se nelle ultime ore è stata presentata all’ex giocatore del Siviglia un’offerta nuova, esotica e sorprendente da parte un club “nuovo”.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Porcinos FC, club di Kings League, tramite Ibai Lanos -fondatore della competizione insieme a Piquè- avrebbe offerto la possibilità ad Isco di unirsi alla competizione con tanto di una settimana di prova per decidere.

La Kings League chiama Isco: la risposta dello spagnolo

La Kings League è uno dei campionati più emergenti dell’intero panorama calcistico internazionale. La competizione creata da Gerard Piquè e Ibai Lanos ha ottenuto numeri e risultati importanti in queste settimane, superando addirittura campionati come Premier e Liga per quanto riguarda il seguito.

La competizione è dunque in grande espansione, e gli importanti ex giocatori che vi partecipano -come ad esempio il Kun Aguero- altro non fanno che rendere più credibile la cosa. La situazione di Isco ha non poco ingolosito la dirigenza della Kings League che, per l’appunto, è arrivato addirittura a contattarlo.

Lanos negli scorsi giorni ha infatti offerto la possibilità ad Isco di unirsi ai Porcinos FC, ma il fantasista spagnolo ha educatamente declinato l’offerta dichiarando di avere davanti a sé ancora tanti anni di carriera.

Niente Kings League per Isco: ecco chi potrebbe prenderlo

Declinata la possibilità di iniziare questa nuova, ed esotica, avventura in carriera, Isco è alla ricerca di una nuova sistemazione per questa seconda parte di stagione. Saltata l’ipotesi Union Berlino, nelle scorse ore si è presentata una nuova possibilità per l’ex Siviglia.

Stando ad alcuni media italiani, infatti, la Roma potrebbe pensare di puntare proprio su Isco per sostituire Zaniolo, volato in giornata in Turchia per iniziare la sua nuova avvenuta col Galatasaray. Ad oggi comunque la pista che porta lo spagnolo nella Capitale è abbastanza fredda, visto che Tiago Pinto non è convinto dallo stipendio chiesto dal giocatore.