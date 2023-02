Mauro Icardi è tornato grande in Turchia. Il bomber argentino dopo aver lasciato l’Inter ha trovato enormi difficoltà al PSG e ha dovuto dire addio al suo sogno di imporsi a grandissimi livelli in Europa. Non è mai stato tra i protagonisti assoluti del club parigino ed è andato a cercare fortuna in Turchia.

Al Galatasaray, però, Icardi è tornato grande e ora è l’idolo indiscusso dei tifosi giallorossi. Il numero 99 sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative e il suo futuro potrebbe cambiare nuovamente nei prossimi mesi. Tornerà nel “grande” calcio alla fine della stagione per imporsi di nuovo a grandi livelli.

Calciomercato, Icardi torna in un grande club

Mauro Icardi è diventato il re di Turchia. Con la maglia del Galatasaray ha ritrovato la felicità e il sorriso a suon di gol e di grandissime prestazioni che hanno permesso al club di gestire il campionato al primo posto. È tornato a segnare a raffica, è decisivo per la squadra di Istanbul e presto il suo futuro potrebbe cambiare.

L’ex Inter non era riuscito a prendersi la scena a Parigi e dopo qualche anno ha deciso di dire addio al club francese per vivere una nuova esperienza. Al Galatasaray, però, ha cambiato volto e sembra essere tornato quello dei tempi d’oro dell’Inter.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro di Icardi sarà di nuovo nel grande calcio europeo.

Calciomercato, Icardi lascia il Galatasaray: torna al PSG

Al Galatasaray sono tutti pazzi di Mauro Icardi. Il bomber argentino è il miglior attaccante del club giallorosso e sta dimostrando, a suon di gol, che il suo valore è ancora intatto. Segna spesso e volentieri, ha fatto male a tutte le big turche che ha incontrato sul suo cammino e a fine anno è pronto a fare di nuovo il salto nella “grande” Europa.

Secondo quanto riferisce TMW, il PSG sta pensando al ritorno di Icardi dopo il prestito al Galatasaray. Il club parigino è già ricco di campioni in attacco ma a fine anno potrebbe dire addio almeno a uno tra Messi, Neymar e Mbappé. Ecco perché la situazione relativa al centravanti argentino potrebbe cambiare.

Icardi sta diventando l’idolo dei tifosi del Galatasaray. L’attaccante argentino ha segnato 9 reti in 12 partite di campionato ed è diventato il primo attaccante capace di segnare a Besiktas, Fenerbahçe e Trabzonspor al primo anno in maglia giallorossa.

PSG, ritorno di Icardi: il Galatasaray ha difficoltà a riscattarlo

PSG e Galatasaray si daranno battaglia per Mauro Icardi. Da un lato c’è il club parigino che ha intenzione di riportare l’argentino a casa dopo una stagione lontano da Parigi e dopo aver capito che c’è bisogno di un 9 puro. Dall’altra parte c’è il Galatasaray che si sta godendo i suoi gol e ha intenzione di riscattarlo.

Ma proprio il riscatto è l’arma a doppio taglio per il club turco. C’è la questione ingaggio che sembra un ostacolo praticamente impossibile da superare. Ad oggi il club turco paga solo 750mila euro di ingaggio, mentre la parte restante dei 6,75 milioni è a carico del PSG.