Calciomercato, il colpo dell’estate è Orsolini: sta già firmando

Riccardo Orsolini si è finalmente preso la scena a Bologna. L’attaccante rossoblù, ora, è tornato al centro di numerose voci di calciomercato. Le big italiane lo hanno seguito in passato e dopo questa stagione da protagonista assoluto la situazione relativa al suo futuro potrebbe cambiare.

I rossoblù di Thiago Motta si sono affidati completamente a Riccardo Orsolini in assenza si Marko Arnautovic. Il classe ’97 è diventato il faro dei felsinei e sta trascinando la squadra su livelli altissimi. Le vittorie dell’ultimo periodo stanno trascinando il club a sognare in grande e a pensare anche all’Europa.

Calciomercato Bologna, futuro Orsolini: le ultime

Riccardo Orsolini è tornato al centro di numerose voci di mercato che lo vogliono lontano da Bologna. Il suo futuro è tutto da scrivere e ora che ha iniziato a prendersi il club felsineo sulle spalle c’è da capire se continuerà a giocare in Emilia Romagna o se deciderà di fare uno step in avanti nella sua carriera. Non era mai riuscito ad esprimersi su certi livelli in rossoblù e in questa stagione ha preso le redini della squadra.

In passato tante big hanno pensato a Orsolini per migliorare il proprio reparto offensivo. Ma poi il calciatore si era sempre dimostrato non ancora maturo al definitivo salto di qualità e nessuna trattativa si era mai conclusa.

Secondo le ultime notizie, il calciomercato estivo del Bologna parte dal futuro di Orsolini: può trovare l’accordo nelle prossime settimane.

Calciomercato Bologna, rinnovo Orsolini: si va avanti

Il Bologna non vuole privarsi di Riccardo Orsolini: prove di rinnovo. Il club rossoblù ha intenzione di puntare ancora per molto tempo sull’esterno offensivo italiano che in questa stagione sembra essersi preso definitivamente la rosa di Thiago Motta. Ora pare aver fatto anche personalmente uno step in avanti ed ha capito come gestire il suo talento al meglio.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Bologna intende rinnovare il contratto di Riccardo Orsolini. Al momento l’accordo scade nel 2024 e in estate ci sarebbero tutte le premesse per l’addio definitivo. Ma ora che sembra essersi preso la scena al Dall’Ara difficilmente il club di Saputo vorrà dirgli addio.

Già da qualche mese il suo agente, Michelangelo Minieri, sta parlando con la dirigenza del Bologna per la firma sul rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2024. La volontà di prolungare l’accordo è comune ma andranno definiti alcuni dettagli.

Bologna, il rinnovo di Orsolini taglia fuori Fiorentina e Lazio

Fiorentina e Lazio stavano pensando all’acquisto di Orsolini in caso di mancato rinnovo con il Bologna. La firma sul nuovo accordo, però, potrebbe avvenire a breve e l’esterno classe ’97 si legherà anche per il futuro al club rossoblù.

Firmando il nuovo contratto, infatti, diventerà difatti incedibile per il club emiliano, a meno di offerte irrinunciabili.