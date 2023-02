Terremoto in Turchia, l’ex Chelsea ancora sotto le macerie

Arrivano dalla Turchia delle immagini terribili. Una forte scossa di terremoto da 7.9 ha provocato delle vittime. Anche dei calciatori sono dispersi, ecco cosa sta succedendo.

Terremoto Turchia e Siria: calciatori dispersi

Tanta disperazione e paura in Turchia e Siria dove un terremoto di 7.9 ha colpito la popolazione. Numeri inquietanti tra morti e feriti, tutto il mondo ha mostrato vicinanza con messaggi di cordoglio e aiuto. Anche l’Italia, attraverso le parole di Mattarella e del premier Meloni, ha lanciato un appello a tutto il popolo turco e siriano che stanno vivendo delle ore drammatiche.

Adesso il personale è a lavoro per trovare persone e si continua a scavare sotto le macerie per soccorrere ed indentificare molti dispersi. Anche il calcio ha subito dei drammi a seguito del terremoto in Turchia. C’è il calciatore ex Chelsea Cristian Atsu che è ancora sotto le macerie. L’esterno di proprietà dell’Hatayspor è ancora disperso con lui anche il direttore sportivo del club turco e l’interprete della squadra. Una situazione davvero difficile da accettare per il club che ha dovuto accertare anche la morte del portiere della squadra. Si attendono novità nelle prossime per quanto riguarda la situazione del calciatore che ad oggi risulta ancora disperso.

Turchia, Atsu dell’Hatayspor è sotto le macerie

Il giocatore dell’Hatayspor Christian Atsu è ancora disperso dopo il terremoto avvenuto in Turchia. Il vicepresidente della squadra turca, Mustafa Özat ha dato nuove informazioni riguardo la situazione del ghanese e del direttore sportivo Taner Savut, anche lui disperso. A riportare la notizia è Fanatik. “Stiamo provando a raggiungerli”, le dichiarazioni del dirigente. Intanto c’è da segnalare che sono stati estratti Kerim Alici e Burak Öksüz che sono in buone condizioni. Mentre è stata confermata la morte del portiere della squadra, il 28enne Eyüp Türkaslan. Sono ore davvero cruciali e terribili per quanto riguarda le persone che si trovano ancora sotto le macerie. La speranza è che possano essere ritrovato a stretto giro. Si attendono aggiornamenti riguardo le loro condizioni. Anche i tifosi sono in apprensione.