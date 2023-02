Sampdoria, esonero Stankovic: è uscito in lacrime, l’accaduto

La Sampdoria valuta l’esonero di Dejan Stankovic. Il club blucerchiato non riesce ad uscire dalla crisi di risultati di questa stagione e la retrocessione sembra sempre più vicina. Oggi la partita è cambiata all’ultimo istante, con il pareggio del Monza arrivato in extremis che ha negato la possibilità di guadagnare tre punti importantissimi al club ligure.

Il futuro della Sampdoria è incerto in campo è fuori. La situazione è in continuo divenire anche per quanto riguarda le vicende societarie che potrebbero portare a clamorosi risvolti per le prossime stagioni. Si parla anche del fallimento del club che sarebbe gravissimo per l’intero popolo blucerchiato.

Sampdoria, esonero Stankovic: cosa è successo

La Sampdoria non riesce più a vincere. I blucerchiati sono al penultimo posto in classifica, a -8 dallo Spezia e si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata. La situazione, però, potrebbe anche peggiorare con la possibile penalizzazione di due punti in arrivo in caso di mancato pagamento degli stipendi. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della Samp: sia in campo che fuori sarà possibile la rivoluzione.

La Sampdoria rischia di retrocedere in Serie B, visto questo campionato. La squadra non risponde sul campo all’amore dei tifosi, anche se l’impegno e la dedizione in campo sono sempre il 100%.

L’esonero di Dejan Stankovic dalla Sampdoria non è impossibile. Il tecnico serbo non è riuscito a ridare forza e vitalità alla squadra che continua il periodo negativo dopo l’inizio altalenante.

Stankovic esce in lacrime dal campo: verso l’esonero dalla Sampdoria?

L’esonero di Dejan Stankovic dalla Sampdoria si decide nelle prossime ore. La società è in completa ristrutturazione anche fuori dal campo e sta scegliendo le figure giuste per ripartire e cercare di salvare la stagione e la squadra.

Il pareggio del Monza contro la Sampdoria è arrivato al 97′ e ha provocato una reazione incredibile della panchina blucerchiata. A DAZN è stato raccontatto che Dejan Stankovic ha lasciato il campo in lacrime al momento del rigore per il Monza. Il tecnico non è riuscito a contenere il turbinio di emozioni che si è scatenato dentro di sé è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

Come lui anche tanti calciatori della Sampdoria hanno lasciato il campo in lacrime dopo il pareggio del Monza in extremis.

Sampdoria: squadra e Stankovic in silenzio stampa

Il pareggio della Sampdoria contro il Monza sa di sconfitta. I blucerchiati sono penultimi in classifica, non riescono ad uscire dalla crisi e rischiano il tracollo nelle prossime settimane.

Nel post partita, la dirigenza della Sampdoria ha optato per il silenzio stampa per Stankovic e la squadra. Dunque non ci sarà la consueta conferenza post gara dell’allenatore né le parole dei calciatori, per evitare ulteriori problemi.