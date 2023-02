Milan: Saint Maximin ha deciso, richiesta ufficiale al Newcastle

Arrivano le ultime di calciomercato che riguardano l’esterno d’attacco del club inglese. Perché ora sul futuro di Saint Maximin tra Milan e Newcastle spunta fuori la richiesta ufficiale.

Il giocatore ha voglia di giocare in un top club che punti a giocare anche la Champions League, per questo motivo ora arriva una svolta importante per quello che può essere il futuro dell’attaccante francese.

Il mercato estivo potrebbe avere delle indicazioni già in questi mesi che lo antecedono in vista della strategie che verranno poi messe dalle società in atto per concludere le operazioni giuste.

Calciomercato: colpo Saint Maximin per il Milan

Nell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha provato a chiudere l’acquisto di Saint Maximin del Newcastle che è in una situazione facile in questo momento. Perché non è più considerato un titolare, ma lui ha tanta voglia di giocare. Il Milan ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo con nuovi colpi e per questo motivo è andato mirato su alcuni giocatori in questa sessione appena chiusa, ma senza riuscire a portare un nuovo giocatore nella rosa di Pioli.

Il momento non è facile per il Milan che ora dovrà provare a tutti i costi a raggiungere la zona Champions League per il prossimo anno, per evitare danni economici e perdere appeal sul mercato per alcuni giocatori. Può essere proprio anche il caso di Saint Maximin che ha voglia di giocare la Champions League e sta cercando di conquistare una maglia da titolare per raggiungere questo traguardo con il Newcastle che è in piena lotta in Premier League per quella posizione. I prossimi mesi saranno decisivi anche per il suo futuro.

Newcastle: la richiesta di Saint Maximin

Perché Saint Maximin ha fatto una richiesta esplicita al Newcastle chiedendo di giocare. Cosa che al momento l’allenatore e la squadra non gli permette. Sempre meno spazio per lui in questa stagione dove il Newcastle sta raggiungendo importanti risultati e vuole continuare così senza stravolgere niente in rosa. Inoltre, il club inglese si trova anche in Finale di Coppa di Lega e giocherà contro il Manchester United.

Per il Milan si apre ancora di più l’occasione Saint Maximin se con il Newcastle non dovesse avere lo spazio richiesto. E’ stato proprio il giocatore a parlare nelle ultime settimane e aprire a quello che può essere il suo trasferimento per il futuro.

Calciomercato: Saint Maximin Milan, si decide in estate

A gennaio si è opposto il club inglese a cedere in qualsiasi formula Saint Maximin al Milan, ma le cose in estate possono cambiare. Saranno decisivi i prossimi mesi per tutte le valutazioni su progetto, prezzo e offerta economica del club al giocatore. Il Newcastle in estate può sacrificarlo.