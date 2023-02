Real Madrid: individuato il colpevole, la decisione

Un momento di crisi per il Real Madrid che ora potrebbe arrivare a prendere delle decisioni molto forti che possono cambiare il futuro di Ancelotti e dal punto di vista del calciomercato.

Ora è un periodo di contestazione da parte dei tifosi che hanno perso la pazienza e sperano di vedere nelle prossime settimane una squadra totalmente diversa che possa dare una svolta in questa stagione.

Perché ora è in arrivo anche di nuovo l’impegno in Europa con la Champions League che metterà di fronte per il Real Madrid sfide importanti. Ma in questo momento la squadra non è al top della forma, soprattutto fuori casa.

Real Madrid: momento negativo

La squadra di Ancelotti perde ancora con il Real Madrid che cade a sorpresa in casa del Maiorca per 1-0. Perché la squadra spagnola che la scorsa stagione ha vinto campionato di Liga e Champions League in modo incredibile ora sta affrontando una stagione di alti e bassi, in particolare in campionato, dove nelle ultime 5 partite fuori casa di stagione sono arrivate 3 sconfitte. Continuano ad esserci punti persi da parte del Real Madrid di Ancelotti che ora può anche perdere il campionato a discapito dei rivali del Barcellona, perché la squadra di Xavi è avanti di 8 punti e continua a non sbagliare in ogni match rispetto al Real.

A Madrid ci sono critiche contro il Real di Ancelotti e sembra anche essere stato individuato il colpevole principale. Si è parlato tanto dell’addio di Ancelotti con il possibile esonero a fine stagione con il Real Madrid di Florentino Perez che sta valutando nuovi nomi per la panchina dei Blancos. Perché il progetto giovani è stato avviato e il Real è tornato a vincere, ma ora il presidente vuole intraprendere una nuova strada completamente differente da parte del giocatore. Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio la squadra spagnola per il futuro.

Calciomercato: Florentino Perez il colpevole al Real Madrid

L’ultima sessione di calciomercato il Real Madrid di Florentino Perez non ha investito come le altre società, per questo motivo ci sono delle critiche importanti che riguardano proprio il presidente del Real. Il club spagnolo sta attraversando un momento particolare al momento, visti i continui alti e bassi che riguardano proprio i risultati della squadra di Ancelotti che non trova la continuità giusta in questo nuovo anno.

Secondo i tifosi del club spagnolo e gli organi di stampa Florentino Perez è il principale colpevole del brutto momento del Real Madrid. Il presidente nel mercato di gennaio è rimasto fermo e ha lasciato perdere anche diverse occasioni di mercato che si sono venute a creare come quella del colpo Joao Cancelo andato in prestito al Bayern Monaco.

Real Madrid: Florentino Perez molla Ancelotti

Il presidente non ha voluto investire sul mercato nonostante le esigenze chiese da Carlo Ancelotti, con Florentino Perez che ha mollato il proprio allenatore nel momento del bisogno.