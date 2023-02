La Lazio pareggia a Verona, calciatore contro Sarri: è polemica

La Lazio di Maurizio Sarri pareggia al ‘Bentegodi’ contro il Verona e ferma la sua volata in classifica. I biancocelesti erano andati in vantaggio con un gol straordinario di Pedro ma poi si sono fatti raggiungere dal primo gol in Serie A di Ngonge. La classifica, ora, è rimasta praticamente invariata e il club capitolino ha guadagnato solo un punto sul Milan.

Le polemiche a fine partita non sono mancate per l’atteggiamento della Lazio visto in campo. La squadra non è sembrata pronta fisicamente e mentalmente per affrontare una gara difficile come quella di Verona. E anche i calciatori hanno notato le problematiche della squadra biancoceleste.

Lazio, pareggio con il Verona e polemiche: calciatori non felici

Il pareggio della Lazio al Bentegodi contro il Verona ha fatto scatenare le polemiche. I tifosi avrebbero voluto vincere la partita, seppur complessa, per allungare sul Milan e guardare da più vicino alla qualificazione in Champions League. Anche i calciatoi in campo hanno notato le difficoltà del club biancoceleste e hanno chiesto un cambio immediato.

Il quarto posto è occpuato proprio dalla Lazio che, però, non vincendo a Verona ha permesso all’Atalanta di restare accodata a -1 punto. Il futuro lo decide il campo: già dalla prossima partita serve tornare alla vittoria che nelle ultime 5 partite ne ha vinte solo 2.

La situazione in casa Lazio è in continuo divenire: scatenate le polemiche contro Sarri.

Lazio, Casale svela i problemi con Sarri: le parole

Il pareggio della Lazio ha aperto numerose polemiche per i biancocelesti. Nicolò Casale, nel post partita di Verona-Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei problemi della difesa biancoceleste.

“È successo troppe che venissimo rimontati dopo essere andati in vantaggio. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra anche a Verona ma dobbiamo sistemare ancora qualcosa in fase difensiva. Dobbiamo fare uno step mentale per salire di livello”.

Champions League? “Guardando la classifica siamo tra le squadre più forti del campionato. Dobbiamo pensare di risolvere questo problema con la consapevolezza ma dobbiamo parlarne meno fra di noi“.

Polemiche in casa Lazio, Casale: “È un problema mentale”

I problemi in casa Lazio sono di origine mentale, secondo Nicolò Casale. Il difensore centrale italiano ha parlato a chiare lettere dei momenti no del club e ha intenzione di risolverli il prima possibile.

“Io dico che è una questione mentale e non fisica. Poi certamente è stato complesso adattarsi al gioco di mister Sarri, ma ho e abbiamo fatto un grande lavoro. Dobbiamo continuare così tutti insieme e cercare di chiudere prima le partite perché le occasioni le creiamo”.

La Lazio ha l’obiettivo di entrare nelle prime 4 in classifica per tornare in Champions League dopo anni di assenza. La prossima partita, casalinga, contro l’Atalanta, dirà moltissimo delle ambizioni biancocelesti.