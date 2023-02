Juventus, un altro infortunio: Allegri annuncia la tegola in conferenza

Massimiliano Allegri annuncia un nuovo problema in conferenza, legato ad un altro infortunio.

Continua ad esserci un via vai al J-Medical perché, mentre recupera pezzi Allegri, ne perde poi altri. Un nuovo infortunio obbliga Allegri alle scelte in mezzo al campo e, nel corso della conferenza stampa, ha svelato l’assenza dell’ultima ora.

Dopo i problemi emersi con Milik e con tutti gli altri acciaccati in casa Juventus, in conferenza Allegri ha svelato un nuovo problema legato ad un nuovo infortunio che comprometterà la sua presenza nella sfida da “scontro diretto” – così definita da Allegri – contro la Salernitana.

Juventus, altro infortunio: rivelazione di Allegri in conferenza

Domani sarà Salernitana-Juventus e, a presentare il match, è Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve ha chiarito quelle che sono le condizioni di alcuni dei suoi disponibili, per la trasferta all’Arechi, fondamentale per il proseguo del campionato secondo quanto dichiarato dallo stesso tecnico toscano.

C’è l’influenza per Bonucci che obbliga il difensore a non partecipare alla trasferta a Salerno, così come Pogba ancora in fase di recupero per la ripresa dal suo infortunio.

E oltre a queste due assenze, c’è anche un altro problema, subentrato per la Juventus: l’infortunio di Paredes, che porterà il giocatore alla non convocazione per Salernitana-Juventus.

Ultime Juventus, infortunio Paredes: le condizioni annunciate da Allegri

Ha parlato in conferenza stampa, quest’oggi, Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha svelato le condizioni di Paredes, a seguito del suo infortunio. Costretto a non convocarlo per Salernitana-Juventus, Allegri ne parla così del centrocampista campione del Mondo: “Tutti convocati, ad eccezione di Bonucci e Pogba. Con loro, anche Paredes, perché ha riportato un fastidio dell’ultimo momento e non ci sarà a Salerno“.

Dunque problemi, nuovi, per la Juventus. Alternative a centrocampo scarseggiano e le scelte porteranno a Rabiot con Locatelli, più Fagioli, nel ruolo di centrocampisti centrali con gli esterni a tutta fascia nel centrocampo a cinque di Allegri.

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Parla Allegri di Salernitana-Juventus, annunciando dunque l’assenza di Paredes dai convocati. Quella che segue, è la conferenza stampa del tecnico: “Domani sarà una sfida complicata, hanno un ambiente straordinario così come il lavoro fatto da Nicola. Sarà difficile, dovremo affrontarla col piglio giusto. Io dico che è uno scontro diretto, guardiamo la classifica. Abbiamo diversi giocatori che rientrano dall’infortunio, fortunatamente per noi Chiesa sta bene, così come Di Maria”.