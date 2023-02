Infortunio, che tegola: c’è la notizia dopo Inter-Milan

Che tegola per il club di Milano, c’è la notizia in merito all’infortunio che arriva all’indomani di Inter-Milan.

I nerazzurri hanno vinto il sentitissimo derby di Milano, imponendosi a San Siro contro i “cugini” del Milan, le notizie per il club di Milano arrivano il giorno dopo la sfida stessa, a seguito degli esami strumentali.

L’infortunio obbliga il tecnico a perderlo, in questo momento delicato della stagione dove, oltre agli impegni di campionato, subentreranno quelli di Coppa, in Champions League.

Infortunio dopo il derby: l’annuncio del club

Infortunio dopo il derby giocato, c’è la notizia in tal senso a seguito della sfida tra Inter-Milan di domenica sera, giocato a San Siro.

I nerazzurri hanno vinto contro il Milan, staccando in classifica e tentando l’inseguimento sul Napoli, che però viaggia spedito verso lo Scudetto. Con la Coppa Italia anche da giocare, il campionato da rincorrere e la Champions League da disputare, l’Inter deve fare i conti con l’infortunio.

Perché, come riportato questa mattina dall’Inter, l’infortunio di Correa obbliga Inzaghi a perderlo per un po’ di partite. Ha sostenuto le visite strumentali, a seguito del suo infortunio, che hanno svelato le reali condizioni del giocatore argentino.

Inter, infortunio Correa: le condizioni svelate dal club

Ha rivelato le condizioni di Joaquin Correa, il club nerazzurro. L’Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha così parlato delle condizioni di Correa dopo l’infortunio e, quello che segue, è il comunicato nel giorno che segue alla vittoria dei nerazzurri sul Milan: “L’Inter comunica che Joaquin Correa, quest’oggi, si è sottoposto ad esami clinico-strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato quella che è una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. La condizionne di Correa sarà valutata a partire dalla prossima settimana”.

I tempi di recupero di Joaquin Correa

L’Inter dovrà fare a meno di Correa ma, nel proprio reparto offensivo, sembra poter contare ora anche su Lukaku, come alternativa di Dzeko e Lukaku. Nel derby, ieri, è entrato bene Big Rom e Inzaghi spera di poter contare quantomeno sul belga, considerando che il talento argentino dovrà stare fuori per molto. Rischia infatti di restare fuori per qualche partita e non solo per un paio, con il Milan – già saltata – e la prossima. I tempi di recupero vanno dalle circa 2 settimane al mese intero, con Correa che dunque rischia di ridurre a Simone Inzaghi le scelte in attacco.