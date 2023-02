Serie A, cambia la regola al VAR: l’annuncio ufficiale di Collina

Pronto al cambiamento l’arbitraggio e a parlarne è il presidente del Comitato degli arbitri della FIFA, l’italiano ed ex arbitro Pierluigi Collina.

All’agenzia ANSA ha rivelato alcune dichiarazioni, in merito a quello che è il regolamento VAR. Nel corso del Mondiale per Club che si gioca in Marocco, ecco spiegato cosa viene sperimentato, con riflesso anche sui campionati principali, anche in Italia.

Pure la Serie A, infatti, potrebbe vedere lo stravolgimento legato al VAR. Ecco cos’ha detto Collina.

Serie A, regolamento VAR: Collina spiega tutto

Pierluigi Collina ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto si sta sperimentando in Marocco, per il metro di arbitraggio con il VAR al centro delle questioni.

Sono avanzate ipotesi, in merito all’utilizzo dello strumento VAR e volta per volta, anche nel corso del Mondiale vissuto in Qatar, sono arrivate nuove sperimentazioni. Dal fuorigioco semiautomatico al VAR che interviene e comunica le proprie decisioni, nel Mondiale per Club in Marocco. Collina ha parlato, spiegando tutto alla stampa.

“Vogliamo rendere chiare le decisioni al VAR dell’arbitro”, apre alla possibilità di vedere e sentire gli arbitri che spiegano, le proprie decisioni, non solo ai giocatori in campo, ma anche ai tifosi e alla stampa.

Collina, le parole sull’utilizzo del VAR

Quelle che seguono, sono le parole di Pierluigi Collina, in merito alle decisioni VAR e all’utilizzo dello strumento arbitrale: “Vogliamo affrontare questo percorso di sperimentazione, perché abbiamo ricevuto alcune richieste e vogliamo rendere più comprensibili le scelte prese dall’arbitro dopo l’intervento del VARR. Offriremo, penso, qualcosa di utile. Spero di trarre qualcosa di positivo in tal senso, gli spettatori dovranno averne beneficio. Siamo all’inizio, abbiamo bisogno di tempo perché è la prima volta che facciamo qualcosa di simile, all’inizio non sarà sicuramente tutto perfetto, ma sono fiducioso sulla riuscita dl risultato che avremo”.

Collina, gli obiettivi legati all’utilizzo del VAR

Parla degli obiettivi, il VAR con spiegazione da parte degli arbitri sulle decisioni potrebbe presto arrivare anche nei principali campionati, tra i quali, anche quello della Serie A. Ecco cosa dice Collina: “Il nostro obiettivo è di proteggere gli arbitri e non rendergli il lavoro troppo difficile, facendogli vivere pressioni e paure. La comunicazione arriverà solo dopo le decisioni prese. Negli altri sport è una cosa che funziona da tempo e limita le polemiche, come nella NFL del football americano. Sono fiducioso, tutti si sentiranno a proprio agio con questa cosa”.